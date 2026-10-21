सिर्फ 5 साल में ये स्कीम बनाएगी लखपति, मालामाल होने के लिए समझें पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप हर महीने अपनी सैलरी या कमाई से कुछ पैसे बचाकर सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (Post office RD) स्कीम एक विकल्प हो सकती है। इसमें एकमुश्त बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर महीने तय किस्त जमा करके धीरे-धीरे अच्छा फंड बनाया जा सकता है। इस स्कीम की अवधि 5 साल यानी 60 महीने है। 6.7% सालाना ब्याज दर के आधार पर अगर आप हर महीने ₹6,000 जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर करीब ₹4.28 लाख मिल सकते हैं।

इस निवेश की खास बात यह है कि आपको शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती। पोस्ट ऑफिस RD पर ब्याज सरकार की ओर से निर्धारित दर के हिसाब से मिलता है। हालांकि, निवेश शुरू करने से पहले मौजूदा ब्याज दर और खाते से जुड़े नियमों की पुष्टि करना जरूरी है।

₹6,000 महीने जमा करने पर कितना मिलेगा? समझें पूरा हिसाब पोस्ट ऑफिस RD में हर महीने ₹6,000 जमा करने पर 5 साल बाद कितनी रकम बनेगी, इसका पूरा कैलकुलेशन 5 साल बाद अनुमानित मैच्योरिटी रकम: ₹4,28,185

हर महीने जमा: ₹6,000

निवेश की अवधि: 60 महीने

आपकी कुल जमा रकम: ₹3,60,000

अनुमानित ब्याज: ₹68,185

गणना 6.7% सालाना ब्याज दर और तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर है। वास्तविक मैच्योरिटी राशि लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। यानी अगर आप 5 साल तक हर महीने ₹6,000 जमा करते हैं, तो आपकी जेब से कुल ₹3.60 लाख जाएंगे। इस पर करीब ₹68,185 का ब्याज जुड़ सकता है और कुल रकम लगभग ₹4.28 लाख हो सकती है।