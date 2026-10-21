ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेगी हर महीने ₹3000 की पेंशन, बस करना होगा ये काम; फटाफट जान लें जरूरी बातें

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और दूसरे श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा पाने का विकल्प मौजूद है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत पात्र श्रमिकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिल सकती है। हालांकि, सिर्फ ई-श्रम कार्ड (e-Shram card) बनवा लेने से खाते में हर महीने ₹3,000 आने शुरू नहीं हो जाते। इसके लिए अलग से पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना और निर्धारित अंशदान जमा करना जरूरी है।

इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को बुढ़ापे में नियमित आमदनी देना है, जिनके पास नौकरीपेशा लोगों की तरह पेंशन की सुविधा नहीं होती। ई-श्रम पोर्टल (e-Shram portal) पर श्रमिकों का पंजीकरण उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मदद करता है, जबकि ₹3,000 की मासिक पेंशन का लाभ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नियमों के अनुसार मिलता है।

₹3000 पेंशन पाने के लिए कौन कर सकता है आवेदन? श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के आधिकारिक ई-श्रम पोर्टल के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी। उम्र: आवेदन करते समय 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।

आवेदन करते समय 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। काम: आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, जैसे निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाला या दूसरे पात्र श्रमिक।

आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, जैसे निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाला या दूसरे पात्र श्रमिक। मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम।

₹15,000 या उससे कम। अन्य शर्त: आवेदक EPFO, ESIC या सरकारी वित्तपोषित NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए और आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए।

आवेदक EPFO, ESIC या सरकारी वित्तपोषित NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए और आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए। नागरिकता: भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र के हिसाब से कितना पैसा जमा करना होगा? योजना में श्रमिक को 60 साल की उम्र तक हर महीने निर्धारित अंशदान जमा करना होता है। सरकार भी उसके बराबर योगदान करती है। प्रवेश की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान इस प्रकार है।