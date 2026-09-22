EPFO FAQ: कंपनी बंद होने पर क्या डूब जाता है PF? जानिए पैसे निकालने और बकाया वसूलने का पूरा नियम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी कंपनी अचानक डूब जाए या बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपकी सैलरी का क्या होगा, सालों से कंपनी के द्वारा जमा हो रहे पीएफ (Provident Fund) का क्या होगा? ऐसे कई सारे सवाल अक्सर आपके मन में भी जरूर आते होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि अगर आपकी कंपनी डूब जाए तो फिर इस हालत में पीएफ का क्या होगा।

क्या डूब जाएगा PF का पैसा? इसका सीधा जवाब है नहीं! अगर कंपनी डूब जाती है तो किसी भी हालत में आपके पीएफ का पैसा नहीं डूबेगा। वहीं अगर कंपनी ने पैसा काटकर आपके पीएफ अकाउंट (PF Account) में भी जमा नहीं किया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद इस बात की शिकायत EPFO से कर सकते हैं।

सबसे पहले क्या करें? कंपनी के डूबने की हालत में सबसे पहले अपनी पासबुक चेक करें। इससे पता चलेगा कि कंपनी ने कब-कब पैसा जमा किया है और किस महीने में नहीं किया है। वहीं अपनी सैलरी स्लिप (Salary Slip), बैंक स्टेटमेंट, अप्वाइंटमेंट लेटर और कंपनी से जुड़े तमाम कागजात संभालकर रखें। अगर सैलरी से पीएफ कटा है, तो सैलरी स्लिप इसका सबसे पक्का सबूत है।

EPFO में शिकायत कैसे दर्ज करें? अगर कंपनी बंद हो गई है या मालिक फोन नहीं उठा रहा है, तो आप सीधे EPFiGMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते वक्त अपना UAN, कंपनी की डिटेल और जिन महीनों का पैसा नहीं आया है, उसकी पूरी जानकारी दें। शिकायत करते समय सारे जरूर दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें। जैसे ही आप शिकायत दर्ज करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।