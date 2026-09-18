Passport New Rules: पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, बच्चों को लेकर भी बदले नियम; विदेश मंत्रालय ने क्या-क्या फैसले लिए?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है, जो हर माता-पिता के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पासपोर्ट बनवाने की फीस (Passport Fees Hike) को लेकर भी बोढ़तरी की गई है। ऐसे में अगर आप पासपोर्ट बनवाने वाले हैं, तो पहले ये नियम जरूर जान लें।

क्या है नया नियम? 17 सितंबर 2026 को मंत्रालय ने एक नियम जारी किया। अब अगर 15 साल या उससे कम उम्र का बच्चा 36 पेज वाला पासपोर्ट बनवाता है तो वो सिर्फ 5 साल या फिर बच्चे के 18 साल के होने तक (जो भी पहले हो) ही वैलिड रहेगा। पहले नियम था कि यदि कोई बच्चा 15 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाता था तो उसका पासपोर्ट बनने से 5 साल या फिर बच्चों के 15 साल होने की डेट तक ही वैलिड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर 5 साल बीत जाते हैं या फिर बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो उसे अब नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा।

पासपोर्ट फीस में भी बदलाव! बता दें कि पासपोर्ट की वैलिडिटी के साथ-साथ पासपोर्ट फीस में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव बच्चों के पासपोर्ट से लेकर व्यस्कों के पासपोर्ट तक पर लागू होंगे। नए नियम के हिसाब से यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट बनता है तो अब उसे 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए ₹1750 देने होंगे, वहीं पहले ये फीस सिर्फ ₹1000 थी। साथ ही कोई बच्चा 36 पेज वाला तत्काल पासपोर्ट बनवाता है तो उसके पहले जो फीस ₹3000 थी उसे बढ़ाकर ₹4250 कर दिया है।

इसके अलावा अडल्ट पासपोर्ट की बात करें तो पहले 36 पेज के पासपोर्ट के लिए जो फीस ₹1500 थी अब उसे बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। वहीं व्यस्क के तत्काल पासपोर्ट बनवाने पर अब ₹5000 लगेंगे तो पहले ₹3500 थे।