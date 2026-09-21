Mutual Fund की रेस में सबसे आगे ये 'सुस्त' कछुआ, पराग पारिख AMC के लोगो की कहानी क्यों है इतनी दिलचस्प?
पराग पारिख फ्लैक्सी कैप फंड, देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड में से एक, ने अपने लोगो के रूप में ...और पढ़ें
HighLights
पराग पारिख फ्लैक्सी कैप फंड का लोगो है 'प्रो-टो' कछुआ।
कछुआ लंबी अवधि के निवेश और धैर्य का प्रतीक है।
यह लोगो फंड की अनूठी निवेश रणनीति को दर्शाता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है पराग पारिख फ्लैक्सी कैप फंड। इसका लोगो है हरे और पीले कलर का कछुआ। अब जब शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की रेस में हर कोई आगे निकलना चाहता हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर देश के सबसे बड़े फंड ने अपना लोगो एक धीमी और सुस्त चाल वाला कछुआ क्यों चुना? अगर नहीं, तो हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं।
कब से हुई PPFAS की शुरुआत?
PPFAS- पराग पारिख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज की शुरुआत 1992 में हुई थी। पहले ये वित्तीय सलाहकार फर्म के रूप में काम करता था और फिर 2012 में PPFAS एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (म्यूचुअल फंड आर्म) की स्थापना हुई, साथ ही इस दौरान कछुए को भी ग्रुप का लोगो चुना गया और इसे नाम दिया गया 'प्रो-टो' (प्रोफेसर कछुआ - Professor Tortoise) । वहीं 2013 में लॉन्च हुआ देश का सबसे बड़ा फंड पराग पारिख फ्लैक्सी कैप फंड।
PPFAS में क्या दर्शाता है Pro-To?
PPFAS के लिए प्रो-टो एक लोगो नहीं, बल्कि पूरी निवेश की रणनीति है। ये कछुआ लंबी उम्र, हाइबरनेशन और अनंतकाल दो दर्शाता है। पराग पारिख के इस लोगो लॉजिक को 3 प्वाइंट में समझा जा सकता है:
1. वेल्थ क्रिएशन एक लंबी दौड़
जैसे कछुआ अपनी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है, वैसी ही PPFAS म्यूचुअल फंड लंबी अवधि (Long-term) के निवेश में भरोसा रखता है। फंड हाउस में बैठे रणनीतिकारों का मानना है कि पैसा बनाना कोई छोटी-मोटी रेस नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है, जिसमें धीरज सबसे बड़ा हथियार है।
2. हर वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं
कछुए की एक और खास आदत होती है कि वो सर्दियों में हाइबरनेशन में चला जाता है और सही मौसम आने पर पूरी एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। और ठीक यही फॉर्मूला फंड हाउस भी अपनाता है। फंड हाउस का मानना है कि हर टाइम पर शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है,हमेशा सही मौके का इंतजार करना चाहिए।
3. ट्रेंड्स के पीछे भागना जरूरी नहीं
कछुआ टाइमलेस होने का प्रतीक है। शेयर बाजार में हर दिन उतार-चढ़ाव लगे रहते हैं। ऐसे में पीपीएफएएस है इस दौड़ में न भागते हुए, समझदारी वाले निवेश करना ज्यादा जरूरी है।
कितना है कि फंड का AUM?
जब तक ये खबर लिखी जा रही है, तब तक पराग पारिख फ्लैक्सी कैप फंड का AUM ₹ 1,47,404 Cr है। वहीं आज इसकी एक यूनिट की वैल्यू ₹89.86 है। पिछले 1 साल के रिटर्न को उठाकर देखें तो फिलहाल ये नेगेटिव रिटर्न देता दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 सालों में इसने 11.49% का शानदार रिटर्न दिया है।
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर लें।
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