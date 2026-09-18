SIP Calculation: हर दिन ₹50 की बचत और इतने दिन में तैयार हो गए ₹25 लाख! आपको पता है ये कैलकुलेशन?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जनते हैं कि हर रोज सिर्फ ₹50 बचाकर आप अपने लिए ₹25 लाख जमा कर सकते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे? हर इंसान के लिए निवेश (SIP in Mutual Fund) करना बहुत जरूरी है, चाहे वो मंथली करे या डेली। ऐसे आज जानेंगे कि कैसे हम हर रोज के छोटे-मोटे खर्चों को बचाकर भविष्य में ₹25 लाख का फंड तैयार कर सकते हैं।

₹50 से बन सकता हैं ₹25 लाख? हां। हर दिन छोटी सी बचत आपके लिए ₹25 लाख बना सकते हैं। महीने भर में हजारों निवेश करना मुश्किल होता है, लेकिन हर दिन के ₹50 बचाना काफी आसान है, और इसी पैसे की SIP से आपको अच्छा-खासा फंड मिलेगा।

कैलकुलेशन से समझें: हर दिन की बचत: ₹50 (यानी हर महीने के ₹1500)

निवेश के साल: 25 years

एवरेज रिटर्न: 12%

25 सालों में कुल निवेश: ₹4,50,000

25 साल में तैयार फंड: ₹25,53,310 कैलकुलेशन में साफ है कि अगर आप हर दिन ₹50 जोड़ें, तो महज ₹4.5 लाख के निवेश से आपके पास ₹25 लाख से ज्यादा का फंड बन सकता है। यहां जितनी लंबी अवधि के लिए आप फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।

रोजाना SIP या मंथली SIP अगर आपकी सैलरी तय तारीख को आती है और आप महीने की शुरुआत में बड़ी रकम निवेश कर सकते हैं, तो आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ हजारों देना आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप हर दिन की छोटी-छोटी बचत कर सकते हैं।