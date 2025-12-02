Pension News: पेंशन पर बड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की मौज; इस कदम से OPS से ज्यादा NPS में होगा मुनाफा?

नई दिल्ली। अभी तक आपका NPS का पैसा सिर्फ शेयर बाजार (Equity), सरकारी बॉण्ड और कॉर्पोरेट बॉण्ड में लगता था। अब PFRDA एक नया फंड ऑफ फंड (FoF) प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसमें पेंशन का कुछ पैसा अच्छे-चुने हुए REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) और कुछ चुनिंदा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) में भी लगेगा। आपको सीधा-सीधा क्या फायदा होगा जानते हैं?

पेंशन की रकम लम्बे समय में ज्यादा बढ़ेगी शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता REITs और अच्छे AIFs में होती है। पिछले 8-10 साल में कई REITs ने 10-14% तक सालाना रिटर्न दिया है। ऐसे में जब सरकार इनमें पैसा लगाएगी तो इससे आपकी रिटायरमेंट के समय जमा कुल राशि (Corpus) बड़ी हो सकती है। मतलब हर महीने मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है।

महंगाई से बेहतर सुरक्षा किराया बढ़ता है तो REITs का डिविडेंड भी बढ़ता है। इससे आपकी पेंशन की क्रय-शक्ति (पैसा कितना सामान खरीद सकता है) ज्यादा समय तक बनी रहेगी। हालांकि जोखिम कम रखने के हिसाब में इसमें सारा पैसा नहीं रखा जाएगा। सिर्फ थोड़ा-सा हिस्सा (शायद 5-15%) ही इनमें लगेगा। PFRDA खुद बहुत सख्ती से अच्छे AIFs और REITs को चुनेगा, इसलिए घटिया फंड में पैसा जाने का डर बहुत कम है।

छोटा से उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप 58-60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। तो पुराना तरीका था कि 1 करोड़ जमा पर हर महीने करीब 50-60 हजार पेंशन मिलती है। वहीं नया तरीका (REITs/AIFs) में निवेश से थोड़ा बेहतर रिटर्न) 1.3-1.5 करोड़ जमा होने पर हर महीने 70-90 हजार तक पेंशन बन सकती है।

PFRDA) के चेयरमैन ने क्या कहा पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन एस रमन ने मंगलवार को कहा कि नियामक पेंशन राशि को चुनिंदा वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) में पहुंचाने के लिए एनपीएस फंड-ऑफ-फंड्स प्लेटफॉर्म बनाएगा। सेबी के रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत करने के बाद पीएफआरडीए ने सभी वैकल्पिक निवेश साधनों को इक्विटी और ऋण में वर्गीकृत किया है। रमन ने IVCA DII & Exits 2025 में कहा, "पिछले कुछ सालों में, हमने वैकल्पिक परिसंपत्तियों को अधिक स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करने, शासन संरचनाओं को मजबूत करने और एक केंद्रीकृत और पारदर्शी एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) फंड ऑफ फंड्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम किया है, जो दृढ़ता और विश्वसनीयता के साथ एआईएफ का चयन कर सकता है।"