NPS Calculation: रिटायरमेंट के बाद चाहिए ₹20,000 की मासिक पेंशन? बस समझ लीजिए NPS का ये सीक्रेट गणित

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अक्सर हम अपने भविष्य और बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, सच्चाई यह है कि अगर आप रिटायरमेंट (Retirement के बाद किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते और हर महीने एक फिक्स इनकम चाहते हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बेहतरीन और सुरक्षित टूल और कोई नहीं हो सकता।

अगर आपका लक्ष्य है कि 60 साल की उम्र के बाद आपके बैंक खाते में हर महीने ₹20,000 खटाखट आते रहें, तो आपको आज से ही एक सटीक गणित के साथ निवेश शुरू करना होगा। आइए समझते हैं कि इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको कितना कॉर्पस (फंड) चाहिए और हर महीने कितने रुपये का निवेश करना होगा।

NPS के नियम कैलकुलेशन समझने से पहले NPS के 2 सबसे जरूरी नियम जान लीजिए:

1. मैच्योरिटी (Maturity): NPS अकाउंट 60 साल की उम्र में मैच्योर होता है।

2. पैसा निकालने का नियम (Withdrawal Rule): 60 साल की उम्र में आप कुल फंड का अधिकतम 60% हिस्सा एकमुश्त (lump sum) निकाल सकते हैं, जो पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। बाकी बचा 40% हिस्सा आपको एन्युटी (Annuity - पेंशन प्लान) खरीदने में लगाना होता है, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलती है।