UPI से गलत आदमी को चले गए ₹11000, अब कैसे मिलेंगे? MyUPI से चुटकियों में मिलेगा समाधान!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी चाय की टपरी से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई (UPI Payment) से ही पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। NPCI ने एक कमाल का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां आप यूपीआई से जुड़ी हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैसे अटकने के मामले में ये कैसे मदद करेगा।

NPCI ने क्या लॉन्च किया? NPCI ने MyUPI (https://www.upihelp.npci.org.in/issue) के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां आपको आपके यूपीआई से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह मिल सकती है। यूपीआई से जुड़ी समस्या के लिए अब आपको यहां-वहां भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक जगह पर ही अपने सारे यूपीआई के बारे में ट्रैक रख पाएंगे।

MyUPI में क्या-क्या खास मिलेगा? MyUPI को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी आम यूजर को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के लिए अलग-अलग बैंकों या कस्टमर केयर के चक्कर न काटने पड़ें। इसमें दिए गए 8 प्रमुख फीचर्स सीधे आपकी जेब और सुरक्षा से जुड़े हैं: