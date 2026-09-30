NPS छोड़ OPS चुनने का मिला सुनहरा मौका, ये लोग उठा सकते हैं इसका लाभ; चेक करें लास्ट डेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले अपने कुछ पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में जाने का 'वन-टाइम ऑप्शन' दे दिया है। अगर आप भी इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपको इस शानदार मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा? सरकार में इस बदलाव के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी भर्ती/वैकेंसी का विज्ञापन या अधिसूचना 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी हो गई थी। लेकिन किसी कारणवश उनकी नियु्क्ति प्रक्रिया में देरी हुई और उन्होंने 1 जनवरी 2010 या उससे बाद नौकरी जॉइन की। ऐसे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में NPS के तहत आ रहे हैं, वे अब पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं।

डेडलाइन और अहम शर्तें पात्र कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक हर हाल में अपना आवेदन जमा करना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक 'वन-टाइम ऑप्शन' है। यानी, अंगर किसी कर्मचारी ने एक बार OPS का विकल्प चुन लिया, तो वह भविष्य में दोबारा NPS में वापस नहीं लौट सकेगा। इसलिए, कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले वे सभी नियमों और अपनी पात्रता को अच्छी तरह से समझ लें।

OPS में जाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया 1. सबसे पहले पात्र कर्मचारी को अपना आवेदन अपने संबंधित DD0 (Drawing and Disbursing officer) के पास जमा करना होगा।

2. DDO उस आवेदन की प्रारंभिक जांच करके उसे संबंधित HOD (Head of Department) या नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेज देगा।

3. HOD के यहां से यह मामला सीधे संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (Administration Department) को ट्रांसफर किया जाएगा।

4. प्रशासनिक विभाग कर्मचारी के पुराने रिकॉर्ड, भर्ती प्रक्रिया और जॉइनिंग की तारीख की बारीकी से जांच करेगा ताकि यह तय हो सके कि वह OPS की शर्तों को पूरा करता है या नहीं।

5. अगर कर्मचारी पूरी तरह से पात्र पाया जाता है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आवश्यक और अंतिम आदेश (Order) जारी कर दिया जाएगा।