FD कराने वालों के लिए खुशखबरी! Indian Bank ने बढ़ाईं ब्याज दरें, अब मिलेगा बंपर रिटर्न चेक करें नए रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा जमा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकारी बैंक इंडियन बैंक (Indian bank) ने अपनी दो खास FD स्कीमों की ब्याज दरों (Interest rates) में बढ़ोतरी की है। बैंक ने 555 दिन और 777 दिन की अवधि वाली FD पर ब्याज दर 0.15% बढ़ा दी है। नई दरें 23 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। हालांकि, बैंक की दूसरी अवधि वाली ज्यादातर FD की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है।

अब कितनी मिलेगी ब्याज दर? इंडियन बैंक ने अपनी दो स्पेशल FD स्कीमों की दरों में बदलाव किया है। 555 दिन की Ind Grow FD: पहले 6.65% सालाना ब्याज मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 6.80% कर दिया गया है।

777 दिन की Ind Prosper FD: पहले इस स्कीम पर 6.60% सालाना ब्याज मिलता था। अब यह बढ़कर 6.75% हो गया है। ये दरें 3 करोड़ रुपये से कम की रिटेल डिपॉजिट पर लागू हैं।

सीनियर सिटीजन को कितना फायदा? बैंक इन FD स्कीमों पर बुजुर्ग ग्राहकों को अतिरिक्त ब्याज भी देता है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन: 555 दिन की FD पर 7.30% और 777 दिन की FD पर 7.25% सालाना ब्याज मिलेगा।

80 लास या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन: 555 दिन की FD पर 7.55% और 777 दिन की FD पर 7.50% सालाना ब्याज मिलेगा। बाकी FD की ब्याज दरें कितनी हैं? इंडियन बैंक की दूसरी प्रमुख FD अवधि पर फिलहाल ब्याज दरें इस प्रकार हैं: