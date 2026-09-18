Aadhaar PVC कार्ड खो गया? बस घर बैठे ऐसे कर सकते हैं ऑर्डर; बस चुकाने होंगे चंद रुपये!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज के समय में Aadhaar Card एक अहम दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होता है। जब भी कोई जरूरी काम करने जाए तो सबसे पहले आधार कार्ड की मांग होती है। ऐसे में अगर आपका कार्ड गलती से खो गया या कहीं छूट गया तो आपका जरूरी काम प्रभावित हो सकता है। बता दें कि आधार का PVC कार्ड UIDAI की तरफ से जारी किया जाता है। वहीं PVC कार्ड को आप आराम से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि UIDAI PVC आधार कार्ड ऑनलाइन बुक करने की सुविधा देता है। इसे UIDAI की आधिकारिक साइट के जरिए बुक किया जा सकता है।

आधार PVC कार्ड के लिए देने होंगे चंद पैसे! आधार के PVC कार्ड को ऑनलाइन मंगाने के लिए 75 रुपये का भुगतान करना होता है। बता दें कि PVC कार्ड एक हार्ड कार्ड जो प्लास्टिंक से बना होता है और उसपर आधार कार्ड की सारी जानकारियां प्रिंट की जाती है। देखा जाए तो यह Debit और Credit कार्ड की तरह दिखता है जो आसानी से आपके पर्स में फिट हो सकता है।