आधार कार्ड कैसे करें डाउनलोड? 1 मिनट में होगा काम; फटाफट जाने पूरा प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज के समय में आधार कार्ड (Aadhar card) की जरूरत हर वक्त हो जाती है। फिर चाहे कोई सरकारी काम हो या बैंक में खाता खुलाना हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास फिजिकल आधार कार्ड मौजूद हो। ऐसे में ई-आधार आपके काम आ सकता है।

अब यहां सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑनलाइन कैसे आधार कार्ड आप डोउनलोड कर सकते हैं? आइए आपकी ये समस्या आज दूर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ई-आधार क्या होता है? क्या होता है e-Aadhaar? ई-आधार एक तरह से फिजिकल आधार कार्ड की डिजिटल फॉर्म है। अब आपको आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए इसे हर वक्त जेब पर लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। ये आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भी आधार नियंत्रित करने वाली संस्था UIDAI जारी करती है। ई-आधार पर नाम, पता और अन्य डिटेल्स और QR कोड दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि आप इसे कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते (How to download Aadhar card) हैं।