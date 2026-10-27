भारत में है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, गिनीज बुक में नाम है दर्ज; ₹20 करोड़ में इसने तैयार किया 'अजूबा'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जिसका प्लेटफॉर्म इतना लंबा है कि इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि यह सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म (world'd largest railway platform) है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कर्नाटक के हुबली में मौजूद इस प्लेटफॉर्म (Shree Siddharoodha Swamiji Hubballi Junction) का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।

कहां है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म (india's longest railway platform) कर्नाटक के हुबली शहर स्थित श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन पर है। इसकी लंबाई 1,507 मीटर यानी करीब 1.5 किलोमीटर है। यह स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से मान्यता मिली है।

बनाने में कितना खर्च आया? इस प्लेटफॉर्म का निर्माण हुबली रेलवे यार्ड के पुनर्विकास के हिस्से के रूप में किया गया था। इसकी लंबाई बढ़ाने और निर्माण पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च हुए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, इसकी लंबाई का सत्यापन जनवरी 2023 में किया गया था। इसके बाद 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। बता दें इसका पुनर्विकास भारतीय रेलवे ने करवाया है।

आखिर इतना लंबा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया? हुबली स्टेशन पर पहले पांच प्लेटफॉर्म थे। ट्रेनों की बढ़ती आवाजाही और परिचालन क्षमता बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए स्टेशन के यार्ड का पुनर्विकास किया गया और तीन नए प्लेटफॉर्म जोड़े गए। इनमें प्लेटफॉर्म नंबर 8 दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना।

इसकी खासियत यह है कि यहां एक साथ अलग-अलग दिशाओं से दो ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर लेने या रवाना करने में मदद मिल सकती है। इससे ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने और स्टेशन पर भीड़ व परिचालन संबंधी दिक्कतें कम करने में मदद मिलती है।