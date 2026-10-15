आधार से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है? UIDAI ने दिया जवाब, ये रहा घर बैठे चेक करने का पूरा प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhaar Card) में कौन-सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, यह जानना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। खासरकर तब, जब लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे नंबर बदल चुके हों या एक से ज्यादा मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हों। ऐसे में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पता करने के लिए UIDAI ने एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा की जानकारी दी है।

UIDAI ने यूजर को क्या बताया? दरअसल, एक यूजर ने UIDAI से पूछा कि उसके आधार कार्ड के साथ कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है। इसके जवाब में UIDAI ने MyAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सुविधा का इस्तेमाल करने की सलाह दी। इसके लिए आधिकारिक लिंक भी साझा किया गया है।

इस सुविधा की मदद से यूजर यह जांच सकता है कि उसके द्वारा दर्ज किया गया मोबाइल नंबर आधार के रिकॉर्ड में पहले से वेरिफाई है या नहीं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस प्रक्रिया से पूरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सीधे सामने आने की गारंटी नहीं है।