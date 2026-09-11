Pan Card Apply: घर बैठे बनाना है नया पैन कार्ड? तो ऐसे करें अप्लाई; ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: पैन कार्ड (Permanent Account number) आज के समय में सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक में खाता खुलवाने, निवेश करने और किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या आपके मौजूद Pan Card में नाम, जन्मतिथि या पते में कोई गलती है, तो अब आपको एजेंटों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड बनवाने और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और बेहद आसान बना दिया है। नए कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई? 1. सबसे पहले NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

2. Apply online टैब पर क्लिक करें और New PAN-Indian Citizen (Form 49A) का विकल्प चुनें।

3. अपनी बेसिक जानकारी (नाम, पता, बर्थ डेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर) दर्ज करें। इसके बाद एक टोकन नंबर जनरेट होगा।

4. Submit digitally through e-KYC & e-Sign का विकल्प चुनें। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इससे आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

5. लगभग 100 रुपये की ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।

6. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) मिलेगा, जिससे आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।