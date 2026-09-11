PM Kisan Yojana: सितंबर नहीं, अक्टूबर में खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार? सिर्फ इन किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देश के करोड़ों किसानों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सालाना ₹6,000 ट्रांसफर किए जाते हैं, जो ₹2,000 की तीन समान किस्तों में मिलते हैं। बता दें कि पिछली किस्त जून में जारी हुई थी, उसके बाद अब देशभर के किसान बेसब्री से 24वीं किस्त (PM Kisan Yojana 24th Instalment) का इंतजार कर रहे हैं।

क्या अक्तूबर में आएगी 24वीं किस्त? किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24वीं किस्त के ₹2,000 उनके खाते में कब ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, हर चार महीने के अंतराल पर किस्त जारी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले सालों के ट्रेंड को देखें, तो पूरी संभावना है कि सरकार अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत यानी दीवाली के आसपास 24 वीं किस्त का पैसा जारी कर सकती है।



किन किसानों के अटक सकते हैं पैसे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आ जाए, तो आपको सरकार द्वारा तय किए गए 3 सबसे जरूरी काम पूरे करने होंगे। 1. सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए योजना में e-Kyc अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसे आप पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर से करा सकते हैं।