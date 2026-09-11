SIP Vs NPS: सिर्फ ₹5000 मासिक निवेश पर 30 साल बाद कहां मिलेगा ज्यादा पैसा? करोड़पति बनने का सीक्रेट फॉर्मूला!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: रिटायरमेंट के लिए सही जगह निवेश करना हर किसी का सपना होता है। जब भी लंबे समय के निवेश (Long Term Investment) की बात आती है, तो म्यूचुअल फंड SIP (Systematic investment plan) और NPS (National Pension System) निवेशकों की पहली पसंद होते हैं।

अगर आप आज से हर महीने ₹5000 निवेश करना शुरू करते हैं और इसे 30 सालों तक लगातार निवेश करते हैं,तो आपके पास बुढ़ापे में पैसों को अंबार लग सकता है। आइए आंकड़ों और कैलकुलेशन के जरिए गहराई से समझते हैं कि 30 साल बाद SIP और NPS में से कौन आपको ज्यादा अमीर बनाएगा।

निवेश का बेसिक स्ट्रक्चर महीने का निवेश: ₹5000

निवेश की अवधि: 30 साल

30 साल में आपकी जेब से कुल जमा राशि: ₹1800000 (18 लाख)

अब देखते हैं कि यह 18 लाख रुपये SIP और NPS में 30 साल बाद कितना बड़ा कॉपर्स बना सकता है। 1. म्यूचुअल फंड SIP का कैलकुलेशन (12% अनुमानित) कुल जमा राशि: ₹18 लाख

अनुमानित वेल्थ गेन (ब्याज की कमाई): ₹1.58 करोड़

30 साल बाद कुल कॉपर्स: लगभग ₹1.76 करोड़ SIP के फायदे और नुकसान SIP में लॉक-इन पीरियड नहीं होता (ELSS को छोड़कर)। इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी में 30 साल से पहले भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। 30 साल बाद मिलने वाला पूरा ₹1.76 करोड़ आप अपनी मर्जी से एकमुश्त निकाल सकते हैं। हालांकि, इस पर आपको निकासी के समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है।