Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतें धड़ाम, कितनी रह गई कीमत? एक्सपर्ट्स बोले- अभी यहां तक टूटेंगे दाम!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में इनकी कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की (gold silver price crash) गई है।

रुपए में मजबूती, कच्चे तेल (Crude Oil Price) की ऊंची कीमतों और वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के चलते बुधवार को सोने और चांदी के भाव धड़ाम हो गए। कहां पहुंचे सोने-चांदी के भाव? अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपए की जोरदार गिरावट के साथ 1,49,000 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,50,300 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

वहीं, लगातार दो दिन स्थिर रहने के बाद चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है और यह 1,600 रुपए फिसलकर 2,13,400 रुपए (silver rate today) प्रति किलोग्राम रह गई, जो सोमवार को 2,15,000 रुपए (silver price today) थी। मजबूत रुपया और कच्चा तेल वजह एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष एवं शोध विश्लेषक जतीन त्रिवेदी का कहना है कि, रुपए में आई मजबूती से घरेलू बाजार की कीमतों पर लगातार दबाव बना रहा। इसके अलावा, मजबूत रुपए और महंगे कच्चे तेल की वजह से महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिससे बाजार का मिजाज कमजोर बना हुआ है।" भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दखल के बाद रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 48 पैसे की जोरदार बढ़त के साथ 94.43 (अस्थायी) पर बंद हुआ। पीएल कैपिटल के जिंस प्रमुख आशीष राजोदिया ने बताया कि घरेलू बाजार में चांदी भी दबाव में रही। हालांकि, ईरान के साथ शांति समझौते की शुरुआती उम्मीदों से तेल के दाम नीचे आए थे, जिससे कुछ समय के लिए कीमती धातुओं को थोड़ा सहारा जरूर मिला था।