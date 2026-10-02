फेस्टिव सीजन में ऑफर्स के चक्कर में न हो जाए नुकसान, जानिए कैश-क्रेडिट कार्ड और EMI में से क्या है बेस्ट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Online Shopping) हो या फिर शॉपिंग मॉल, फेस्टिव सीजन में आपको तरफ सैंकड़ों ऑफर्स दिखाई देंगे (Festive Season Shopping)। हाल ही में सरकार ने UPI पर MDR चार्ज भी लगाया, जो 15 अक्टूबर से लागू होगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस फेस्टिव सीजन आप पेमेंट (Best Payment Option) का कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, जिससे आपकी थोड़-बहुत बचत हो सके। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कैश, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई में से आपको पेमेंट का कौन सा तरीका चुनना है।

कैसे करना चाहिए पेमेंट? जब भी आप कहीं शॉपिंग करते हैं तो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के चार्जेस लगते हैं। कैश का इस्तेमाल करेंगे तो एटीएम चार्जेस देने होंगे, यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो मर्चेंट पर MDR लगेगा और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोसेसिंग फीस जैसे चार्जेस लगेंगे। ऐसे में आप नीचे दी गई टेबल से समझ सकते हैं कि पेमेंट का कौन सा तरीका ज्यादा सही है: