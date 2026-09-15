EPF Calculation: 10 साल की नौकरी पर कितनी मिलेगी पेंशन? नियमों के साथ कैलकुलेशन पर डालिए एक नजर

बिजनेस डेस्क,नई दिल्ली: हर नौकरीपेशा (Salaried) व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने कटकर प्रोविडेंट फंड (EPF) में जमा होता है। रिटायरमेंट के वक्त एकमुश्त बड़ा फंड तो मिलता ही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी पीएफ खाते से आपको बुढ़ापे में हर महीने एक फिक्स 'पेंशन' भी मिलती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एम्प्लॉई पेंशन स्कीम-1995 (EPS-95) के तहत आपको उम्र भर पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके लिए सिर्फ 10 साल की नौकरी का नियम है। आइए विस्तार से समझते हैं कि EPS-95 के नियम क्या हैं, इसका लाभ कैसे मिलता है और आपकी पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है।

EPS-95 पेंशन योजना क्या है और पैसा कहां से आता है? नियम के मुताबिक, आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12% हिस्सा EPF खाते में जाता है। आपकी कंपनी (Employer) भी इतना ही (12%) पैसा मिलाती है। लेकिन कंपनी के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा आपके पेंशन फंड (EPS) में चला जाता है और बचा हुआ 3.67% EPF में जाता है।

नोट: सरकार ने पेंशन के लिए अधिकतम बेसिक सैलरी की सीमा ₹15,000 तय की हुई है। यानी कंपनी की तरफ से हर महीने अधिकतम ₹1,250 (15,000 का 8.33%) ही पेंशन फंड में जमा हो सकता है। पेंशन पाने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें? (Eligibility) 10 साल की सर्विस: पेंशन का हकदार बनने के लिए आपकी नौकरी के कुल साल (Service Period) कम से कम 10 वर्ष होने चाहिए। यह 10 साल एक ही कंपनी में होना जरूरी नहीं है, आप अलग-अलग कंपनियों में काम करके भी इसे पूरा कर सकते हैं (शर्त है कि UAN नंबर एक ही होना चाहिए)।

58 साल की उम्र (फुल पेंशन): 58 साल की उम्र पूरी होने पर आपको पूरी (Full) पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अर्ली पेंशन (Early Pension): अगर आप 50 से 57 साल की उम्र के बीच पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं, तो यह सुविधा भी है। लेकिन इसमें 58 साल से जितने साल पहले आप पेंशन लेंगे, हर साल के लिए आपकी पेंशन राशि में 4% की कटौती की जाएगी।