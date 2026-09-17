EPS Calculation: 20 साल की नौकरी के बाद कितनी मिलेगी पेंशन? नए नियमों के तहत कैलकुलेशन से समझिए पूरा हिसाब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के सुरक्षित भविष्य के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) सबसे अहम निवेश माने जाते हैं। नियमों के अनुसार, आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF अकाउंट में जमा होता है और ठीक इतना ही योगदान आपकी कंपनी (Employer) भी करती है। हालांकि, कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा सीधे आपके पेंशन फंड (EPS) में चला जाता है, जबकि बाकी बचा हिस्सा ईपीएफ में जुड़ता है।



लंबे समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि रिटायरमेंट के बाद उनके हाथ में कितनी पेंशन आएगी। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यदि किसी कर्मचारी ने 20 साल तक काम किया है, तो ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के तहत उसकी पेंशन की कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी।

क्या है 20 साल की सर्विस पर '2 साल के बोनस' का नियम? EPS 1995 के नियमों के अनुसार, पेंशन का हकदार बनने के लिए किसी भी कर्मचारी को कम से कम 10 साल की 'पेंशन योग्य सेवा' (Pensionable Service) पूरी करना जरूरी है। इसके अलावा, EPFO का एक बेहद खास नियम यह भी है कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक की सर्विस पूरी कर लेता है, तो उसकी कुल सर्विस में 2 साल का अतिरिक्त वेटेज (Bonus) जोड़ दिया जाता है।