EPS calculation: ₹15000 की सैलरी पर कटेगा? नई लिमिट से बदला हिसाब, समझिए पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से हर महीने कटने वाला PF अब ज्यादा कर्मचारियों की बचत और टेक-होम सैलरी के गणित को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सराकर ने 17 सिंतबर 2026 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। इसका मतलब है कि वेतन सीमा को कारण EPF के दायरे से बाहर रहने वाले पात्र कर्मचारी भी अब इसके दायरे में आ सकते हैं। सरकार के मुताबिक, इस बदलाव से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

₹15,000 की सैलरी पर कितना कटेगा PF? कैलकुलेशन रकम मासिक सैलरी ₹15,000 कर्मचारी का PF (12%) ₹1800 हाथ में बची रकम ₹13,200 सालभर में कर्मचारी का PF ₹21200 अगर किसी कर्मचारी का PF के लिए पात्र वेतन यानी बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹15,000 है, तो 12% की दर से हर महीने ₹1,800 PF कटेगा। ऐसे में, अगर कुल सैलरी भी ₹15,000 है और कोई दूसरी कटौती नहीं है, तो हाथ में ₹13,200 आएंगे। कंपनी भी जमा करती है पैसा PF में सिर्फ कर्मचारी ही योगदान नहीं देता, बल्कि कंपनी भी अपना हिस्सा जमा करती है। सामान्य नियम के तहत नियोक्ता का योगदान भी पात्र वेतन का 12% होता है। इसमें से लागू नियमों के अनुसार 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और शेष हिस्सा EPF खाते में जमा होता है। ⁠ ₹15,000 के पात्र वेतन पर कंपनी का सामान्य योगदान भी ₹1,800 होगा। इसमें लगभग ₹1,250 EPS में और बाकी लगभग ₹550 EPF में जाएगा, बशर्ते सामान्य दरें और पेंशन संबंधी नियम लागू हों।