EPFO में बड़ा बदलाव! ₹25,000 की नई लिमिट से कितनी बढ़ जाएगी आपकी पेंशन? 10, 15 और 30 साल का पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की वेज सीलिंग ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने के फैसले से लाखों कर्मचारियों के लिए ईपीएस (Employee Pension Scheme) का दायरा बदल सकता है। लेकिन हर मौजूदा पेंशनर की पेंशन अपने-आप नहीं बढ़ेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने अनिवार्य EPFO कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आ सकते हैं।

सरकार के फैसले का मतलब क्या है? इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी पहले ₹15,000 की सीमा से ऊपर होने के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर थी, उनमें से बड़ी संख्या अब इसके दायरे में आ सकती है। EPFO के तहत कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी ईपीएफ (Employees Provident Fund) के साथ पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, नई वेज सीलिंग (EPFO Wage Ceiling) को मौजूदा हर EPS पेंशनर की पेंशन में सीधे बढ़ोतरी के तौर पर नहीं समझना चाहिए।

EPS पेंशन का गणित क्या है? EPS यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम में पेंशन की गणना मुख्य रूप से पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर होती है। EPFO के मुताबिक सामान्य फॉर्मूला है- मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा ÷ 70 पेंशन योग्य वेतन आम तौर पर नौकरी छोड़ने से पहले के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन से जुड़ा होता है और उस पर लागू वेज सीलिंग व अन्य नियम प्रभाव डालते हैं। EPFO के आधिकारिक दस्तावेज में भी इसी फॉर्मूले का उल्लेख है।

यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। 20 साल या उससे ज्यादा की पात्र सेवा वाले कर्मचारी के मामले में लागू नियमों के तहत दो साल का वेटेज मिल सकता है। यानी 30 साल की पात्र सेवा होने पर गणना में 32 साल की सेवा मानी जा सकती है।

10 साल नौकरी पर कितनी पेंशन? अगर सिर्फ उदाहरण के तौर पर पूरी पेंशन योग्य सैलरी ₹15,000 और ₹25,000 मानें, तो 10 साल की सेवा पर गणना इस तरह होगी। ₹15,000 × 10 ÷ 70 = करीब ₹2,143 महीना वहीं ₹25,000 की पेंशन योग्य सैलरी पर: ₹25,000 × 10 ÷ 70 = करीब ₹3,571 महीना यानी इसी उदाहरण में करीब ₹1,428 महीने का अंतर बनता है। 15 साल की सेवा पर कितना फायदा? 15 साल की सेवा पर ₹15,000 की पेंशन योग्य सैलरी के हिसाब से पेंशन करीब ₹3,214 महीने होगी। वहीं ₹25,000 की सैलरी मानने पर यह करीब ₹5,357 महीने बैठती है। इस तरह अंतर करीब ₹2,143 प्रति माह का होगा। 20 साल की नौकरी पर क्या होगा? 20 साल की पात्र सेवा वाले कर्मचारी को उदाहरण में दो साल का वेटेज जोड़कर 22 साल की पेंशन योग्य सेवा मानी जाएगी। ₹15,000 × 22 ÷ 70 = करीब ₹4,714 महीना ₹25,000 × 22 ÷ 70 = करीब ₹7,857 महीना यानी अंतर करीब ₹3,143 महीने का होगा। 30 साल नौकरी वालों का सबसे बड़ा गणित अब 30 साल की सेवा वाले कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं। दो साल का वेटेज जोड़ने के बाद पेंशन योग्य सेवा 32 साल मानी गई है। ₹15,000 × 32 ÷ 70 = करीब ₹6,857 महीना वहीं ₹25,000 की पेंशन योग्य सैलरी पर: ₹25,000 × 32 ÷ 70 = करीब ₹11,429 महीना यानी इस उदाहरण में करीब ₹4,571 प्रति माह का अंतर बनता है। सालाना आधार पर यह अंतर करीब ₹54,852 बैठता है। EPS में हर महीने कितना अंतर? पात्र सेवा गणना में इस्तेमाल की गई सेवा ₹15,000 की पेंशन ₹25,000 की पेंशन मासिक अंतर 10 साल 10 साल ₹ 2,143 ₹ 3,571 ₹ 1,429 15 साल 15 साल ₹ 3,214 ₹ 5,357 ₹ 2,143 20 साल 22 साल ₹ 4,714 ₹ 7,857 ₹ 3,143 25 साल 27 साल ₹ 5,786 ₹ 9,643 ₹ 3,857 30 साल 32 साल ₹ 6,857 ₹ 11,429 ₹ 4,571 ये काउंटिंग सिर्फ उदारहरण के लिए हैं। वास्तविक पेंशन लागू नियमों और कर्मचारी के रिकॉर्ड पर निर्भर करेगी। क्या हर EPS पेंशनर की पेंशन बढ़ जाएगी? नहीं। यही इस फैसले की सबसे जरूरी बात है। ₹25,000 की नई वेज सीलिंग का मतलब यह नहीं है कि पहले से पेंशन ले रहे हर व्यक्ति को तुरंत ज्यादा पेंशन मिलने लगेगी। कैबिनेट का फैसला मुख्य रूप से अनिवार्य EPFO कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने से जुड़ा है। इसका लाभ किस कर्मचारी की EPS पेंशन में कितना होगा, यह उसकी पात्रता, पेंशन योग्य वेतन, सेवा अवधि और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

मसलन, अगर किसी कर्मचारी का वास्तविक पेंशन योग्य वेतन ₹25,000 से कम है, तो सिर्फ नई सीमा बढ़ जाने से उसे ₹25,000 की सैलरी मानकर पेंशन नहीं मिलेगी। इसी तरह पहले से रिटायर हो चुके पेंशनर के लिए भी नई सीमा अपने-आप पेंशन बढ़ने की गारंटी नहीं है।

कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या है? यह बदलाव खास तौर पर ₹15,000 से ₹25,000 के बीच वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों के लिए अहम है, जो पहले अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे से बाहर रह सकते थे। सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आएंगे।

हालांकि, ₹11,429 की पेंशन को किसी कर्मचारी की पक्की भविष्य की पेंशन नहीं माना जा सकता। यह सिर्फ ₹25,000 पेंशन योग्य वेतन और 32 साल की सेवा वाले उदाहरण पर आधारित गणना है। वास्तविक पेंशन कर्मचारी के वेतन रिकॉर्ड, सेवा अवधि और लागू EPS नियमों के आधार पर तय होगी।