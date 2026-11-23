बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों को एक नई सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत कर्मचारी अपने PF खाते में जमा पात्र रकम को UPI के जरिए निकाल सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO इस सुविधा को दिसंबर 2026 के अंत तक शुरू कर सकता है। इसके लिए जरूरी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और परीक्षण के दौरान सामने आई तकनीकी दिक्कतों को भी दूर कर लिया गया है।

BHIM ऐप से निकाल सकेंगे PF का पैसा नई व्यवस्था के तहत EPFO सदस्य का UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसके UPI अकाउंट से लिंक किया जाएगा। इसके बाद सदस्य BHIM ऐप के जरिए अपने PF खाते का बैलेंस देख सकेंगे और पात्र रकम निकाल सकेंगे।

इस सुविधा में सिर्फ बैलेंस देखने का ही विकल्प नहीं होगा, बल्कि सदस्य यह भी जान सकेंगे कि उनके खाते में कितनी रकम निकासी के लिए उपलब्ध है और कितना पैसा खाते में बचाकर रखना जरूरी है। इससे कर्मचारियों को PF से जुड़ी जानकारी के लिए बार-बार EPFO पोर्टल पर जाने या क्लेम की लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत कम हो सकती है।

PF खाते से कितना पैसा निकाल सकेंगे? UPI के जरिए PF निकालने की सुविधा में सबसे अहम सवाल यह है कि सदस्य अपने खाते से कितनी रकम निकाल पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में सदस्य अपने पात्र PF बैलेंस का 75% तक पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, इस निकासी सीमा को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

दरअसल, 19 नवंबर को हुई EPFO बोर्ड की बैठक में खाते में जरूरी न्यूनतम बैलेंस को 25% से घटाकर 10% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो PF सदस्यों के लिए निकासी की सीमा बढ़कर 90% तक हो सकती है। यानी पहले जहां खाते में 25% पैसा बचाकर रखना जरूरी था, वहीं नए प्रस्ताव के तहत सिर्फ 10% रकम रखनी पड़ सकती है।

EPFO 3.0 का हिस्सा है नई सुविधा UPI से PF निकासी की सुविधा EPFO के बड़े तकनीकी बदलाव EPFO 3.0 का हिस्सा है। इसका मकसद PF से जुड़ी सेवाओं को बैंकिंग सेवाओं की तरह आसान और तेज बनाना है। इसके जरिए कागजी काम कम करने, क्लेम का जल्दी निपटारा करने और सदस्यों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाएं देने की तैयारी है।