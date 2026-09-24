EPS calculation: ₹25000 वेतन सीमा पर 35 साल में बनेगी कितनी पेंशन, तो हाथ में आएंगे कितने पैसै? फटाफट करिए चेक

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सरकार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। अब EPF कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा (wage ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,00 कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस नए नियम से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी सीधे तौर पर ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे।

EPF सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे ये बेनीफिट्स रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसके PF खाते में जमा पूरी रकम एकमुश्त (Lump sum) दे दी जाती है। एमप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत, कुछ तय शर्तों को पूरा करने पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने नियमित पेंशन की सुविधा मिलती है। तीसरा फायदा एंप्लाॉयीज डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलता है।

कंपनी का योगदान आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा PF में जाता है और उतना ही हिस्सा 12% कंपनी भी मिलाती है। कंपनी के 12% का बंटवारा कुछ इस तरह होता है: 1. 8.33% EPS फंड में जाता है: पुराने नियम में ₹15,000 की लिमिट पर कंपनी अधिकतम ₹1250 हर महीने आपके पेंशन फंड में डालती थी, लेकिन अब नए नियम के ₹25,000 की लिमट पर ₹2,088 आपके फंड में जमा होंगे।

2. 3.67% EPF खाते में जाता है। ₹25,000 सैलरी लिमिट पर कितनी मिलेगी पेंशन? नौकरी की अवधि (Service Years) बोनस के साल कैलकुलेटेड साल पुरानी सीलिंग (₹15,000) पर पेंशन नई सीलिंग (₹25,000) पर पेंशन हर महीने पेंशन बढ़ोतरी 35 साल 2 साल बोनस 37 साल ₹7,928 ₹13,224 ₹5000 PLUS

बता दें कि 20 साल से ज्यादा नौकरी करने वालों की पेंशन कैलकुलेशन में 2 साल का बोनस सर्विस ईयर जोड़ा गया है। उदाहरण से समझिए 15 साल की नौकरी वाले कर्मचारी को कितनी मिलेगी पेंशन?