PF Calculation: अक्टूबर में ज्यादा कटेगा PF? नए नियम के बाद कट-पिटकर कितनी आएगी इन-हैंड सेलरी? समझें हिसाब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: जैसा कि आप सब को पता है कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। अब EPF कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा (wage ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,00 कर दिया गया है। यह नया नियम 17 सितंबर 2026 से लागू हो चुका है।

इसी कड़ी में अक्तूबर में इस नई व्यवस्था का पूरा असर देखने को मिलेगा। इस बदलाव का असर खास तौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनका PF के लिए माना जाना वाली बेसिक सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये के बीच है। ऐसे कर्मचारियों का PF योगदान बढ़ सकता है। यानी हाथ में आने वाली इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।

20000 सैलरी पर कितना कटेगा पीएफ? मान लीजिए, आपका PF वेतन (basic salary + DA) ₹20,000 है। अक्टूबर से 12% के हिसाब से आपके वेतन से₹2,400 कटेंगे। पहले ₹15,000 की लिमिट होने के कारण सिर्फ ₹1,800 कटते थे। यानी, अब हर महीने आपके PF में ₹600 ज्यादा जमा होंगे।

वहीं आपकी कंपनी भी आपकी तरह ही ₹2,400 का योगदान करेगी, लेकिन यह पूरा पैसा आपके मुख्य EPF खाते में नहीं जाएगा। इसका बंटवारा दो हिस्सों में होगा:

1. पेंशन फंड (EPS): इस ₹2,400 में से ₹1,666 सीधे आपके पेंशन खाते में जाएंगे।

2. EPF खाता: बचा हुआ ₹734 आपके मुख्य EPF (प्रॉविडेंट फंड) खाते में जमा होगा।