शेयर बाजार में मचा हाहाकार! सेंसेक्स 957 अंक लुढ़का; निवशकों के ₹5 लाख करोड़ स्वाहा, क्रूड ने किया खेल खराब
Stock market crash: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, वैश्विक अनिश्चितताओं और एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के कारण सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई।
HighLights
सेंसेक्स 957 अंक और निफ्टी 299 अंक तक गिरे।
निवेशकों को शुरुआती कारोबार में 5 लाख करोड़ का नुकसान।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और FII बिकवाली मुख्य कारण।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, वैश्विक अनिश्चितताओं और एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी पूंजी की बिकवाली ने भी शुरुआती कारोबार में निवेशकों की धारणा प्रभावित की।
क्या है बाजार का हाल?
BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 957.59 अंक टूटकर 72,938.15 अंक पर जबकि NSE निफ्टी 299.20 अंक फिसलकर 22,841.30 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में सबसे अधिक गिरावट रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज मार्केट में आई गिरावट के चलते निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
ब्रेंट क्रूड के भाव चढ़े?
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट गिरावट में कारोबार कर रहे हैं जबकि हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त में रहा। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल का वायदा भाव 2.27 प्रतिशत चढ़कर 106.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 3,693.93 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सेंसेक्स शुक्रवार को 315.20 अंक और निफ्टी 77.40 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था।