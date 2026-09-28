शेयर बाजार में मचा हाहाकार! सेंसेक्स 957 अंक लुढ़का; निवशकों के ₹5 लाख करोड़ स्वाहा, क्रूड ने किया खेल खराब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, वैश्विक अनिश्चितताओं और एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी पूंजी की बिकवाली ने भी शुरुआती कारोबार में निवेशकों की धारणा प्रभावित की।

क्या है बाजार का हाल? BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 957.59 अंक टूटकर 72,938.15 अंक पर जबकि NSE निफ्टी 299.20 अंक फिसलकर 22,841.30 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में सबसे अधिक गिरावट रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज मार्केट में आई गिरावट के चलते निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।