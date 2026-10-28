Car Loan Festive Offers: धनतेरस-दिवाली पर घर लानी है नई कार? ये बैंक दे रहे हैं सबसे सस्ता लोन और कई फायदे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस और दीवाली (Dhanteras Diwali offers 2026) की धूम आपको बाजारों में दिखने लगी है। ऐसे में अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन (Festive season 2026) में अपने लिए कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है। त्योहारी सीजन में कई सारे बैंक ग्राहकों (Car Loan Offers 2026) को आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। इस लिस्ट में इंडियन बैंक, एसबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बैंक शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि कहां आपको सस्ता कार लोन मिल सकता है।

कौन से बैंक दे रहे कितना ऑफर? ताजा डेटा के हिसाब से इंडियन बैंक 7.75% की शुरुआत ब्याज दर पर लोन दे रहा है, जोकि सारे बैंकों की लिस्ट में सबसे सस्ता है। वहीं बंधन बैंक जैसे कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो 9.47% की शुरुआती दर से कार लोन दे रहे हैं। आप नीचे दी गई टेबल से कुछ चुनिंनदा बैंकों के बारे में जान सकते हैं।