DA Hike News: दीवाली से पहले तोहफा, इस राज्य ने महंगाई भत्ते में किया 8% बढ़ोतरी का एलान; 1 अक्टूबर से लागू

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। DA Hike News: दीपावली के त्यौहार से पहले भारत के एक राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब सवाल यह है कि आखिर किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा करके बड़ा तोहफा दिया है। तो जवाब है, पंजाब। जी हां पंजाब सरकार ने अपने आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी व पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में मंत्री अमन अरोड़ा और बलजीत कौर, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सचिव (सामान्य प्रशासन) के.के. यादव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद, पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह विर्क ने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से दिया जाएगा।

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह विर्क ने कहा कि सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि दूसरे कई मुद्दों पर भी जल्द ही बातचीत की जाएगी। हड़ताल पर थे कर्मचारी यह गतिरोध 27 अगस्त को तब शुरू हुआ जब तीन लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए सामूहिक आकस्मिक अवकाश (mass casual leave) लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की। इन मांगों में उनका बकाया 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) जारी करना भी शामिल था।