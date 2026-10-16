DA Hike News: बुधवार को मोदी कैबिनेट कर सकती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान, 60 से सीधा 64% हो जाएगा डीए?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। DA Hike News: केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशनर्स को जुलाई वाले DA और DR में बढ़ोतरी का इंतजार है। DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक ऐसा हिस्सा है जो महंगाई से जुड़ा होता है। इसी तरह, पात्र पेंशनभोगियों को 'डियरनेस रिलीफ' (DR) दिया जाता है। ये दोनों ही महंगाई के असर को कम करने में मदद करते हैं।

बीते बुधवार को कैबिनेट बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब सूत्रों के हवालों से मिली जानकारी के अनुसार अगले बुधवार को कैबिनेट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। दरअसल, कैबिनेट बैठक आमतौर पर बुधवार को होती है। ऐसे में अगर अगले बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर सरकार इस बार महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।

21 अक्टूबर को खत्म हो सकता है इंतजार? केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली अपनी अगली नियमित बैठक में केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेसिडेंट, मंजीत पटेल ने कहा- "महंगाई भत्ते के अगले बुधवार को जारी होने की संभावना है और इस बार महंगाई भत्ता कम से कम चार प्रतिशत रहना चाहिए। सरकार के प्रति कर्मचारी के मन में लगातार निराशाजनक भाव बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस बार भी बोनस को₹7000 की सीलिंग पर ही कैलकुलेट किया है। कर्मचारियों के मन में आशंका है कि कहीं आठवें वेतन आयोग में भी सरकार कर्मचारियों को उपेक्षित न कर दे।"

मौजूदा सरकार हर बुधवार को नियमित कैबिनेट बैठकें करती है। कई मौकों पर, सरकार ने ऐसी बैठकों के बाद DA (महंगाई भत्ते) में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके कुछ दिनों बाद वित्त मंत्रालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया जाता है। लेकिन यह कोई तय नियम नहीं है, क्योंकि सरकार ने बुधवार के अलावा अन्य दिनों में भी DA बढ़ोतरी की घोषणा की है।

उदाहरण के लिए, पिछली बार DA बढ़ोतरी की घोषणा एक शनिवार (18 अप्रैल) को की गई थी। उससे पहले, एक बुधवार (1 अक्टूबर 2025) को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई थी। उससे भी पहले, एक शनिवार (28 मार्च 2025) को सरकार ने जनवरी 2025 के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

महंगाई भत्ते में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की गणना 'औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (All-India Consumer Price Index for Industrial Workers) का उपयोग करके की जाती है।