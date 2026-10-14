DA Hike News: कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते पर फिर नहीं हुआ फैसला, अब दशहरे के बाद मिलेगा दीवाली गिफ्ट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। DA Hike News: बुधवार 14 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार कैबिनेट बैठक में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान कर सकती है।

महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को उनकी सैलरी पर महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपने मौजूदा DA में 3% से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे यह कुल 63% से 64% (DA Hike) हो सकता है।

मंजीत पटेल बोले- सरकार जल्द घोषित करे महंगाई भत्ता ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने जागरण बिजनेस को बताया कि सरकार को जल्द से जल्द जुलाई महीने से पेंडिंग महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान कर देना चाहिए।