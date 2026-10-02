Latest FD Rates: सुरक्षित निवेश पर 8.25% तक का रिटर्न, स्मॉल फाइनेंस या सरकारी? कौन सा बैंक दे रहा ज्यादा फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आने वाले समय में बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो खबर आपके बड़े काम की है। देश में कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक और सरकारी बैंक हैं जो निवेशकों को 8 फीसदी से ज्यादा का ब्याज दे रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस बैंक में किस अवधि के लिए आपको कितना ब्याज मिल सकता है।

FD करवाने से पहले क्या ध्यान में रखें? चाहें आप बड़ें बैंक में एफडी करवाएं या फिर किसी बड़े बैंक में, हमेशा अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों के चेक कर लें। साथ ही उस पैसे की एफडी करवाएं जिसकी जरूरत आपको आने वाले 2-3 साल में नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बीच में ही एफडी तोड़ लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा।