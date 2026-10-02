Latest FD Rates: सुरक्षित निवेश पर 8.25% तक का रिटर्न, स्मॉल फाइनेंस या सरकारी? कौन सा बैंक दे रहा ज्यादा फायदा
Small Finance Bank vs Public Sector Bank FD: फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है, कुछ स्मॉल ...और पढ़ें
HighLights
कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% से अधिक ब्याज दे रहे हैं।
निवेश से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना अवश्य करें।
सुरक्षा के लिए एफडी को अलग-अलग बैंकों में बांटकर रखें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आने वाले समय में बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो खबर आपके बड़े काम की है। देश में कुछ ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक और सरकारी बैंक हैं जो निवेशकों को 8 फीसदी से ज्यादा का ब्याज दे रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस बैंक में किस अवधि के लिए आपको कितना ब्याज मिल सकता है।
FD करवाने से पहले क्या ध्यान में रखें?
चाहें आप बड़ें बैंक में एफडी करवाएं या फिर किसी बड़े बैंक में, हमेशा अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों के चेक कर लें। साथ ही उस पैसे की एफडी करवाएं जिसकी जरूरत आपको आने वाले 2-3 साल में नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बीच में ही एफडी तोड़ लेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा।
कहां मिल रहा कितना ब्याज?
स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ब्याज दर:
|बैंक का नाम
|1 वर्ष (%)
|3 वर्ष (%)
|
5 वर्ष (%)
|सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.25
|7.25
|8.25
|उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
|6
|7.5
|7
|इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.1
|7.1
|7
|ईएसएएफ (ESAF) स्मॉल फाइनेंस बैंक
|6
|6
|5.75
|जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7
|8
|7.77
|शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक
|6
|7.5
|6.25
|उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|7.25
|7.25
|7.2
|स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक
|6.25
|7.5
|7
|एयू (AU) स्मॉल फाइनेंस बैंक
|6.35
|7.4
|6.75
सरकारी बैंक के लिए ब्याज दर:
|बैंक का नाम
|1 वर्ष (%)
|3 वर्ष (%)
|
5 वर्ष (%)
|बैंक ऑफ इंडिया
|6.5
|6.7
|6
|पंजाब एंड सिंध बैंक
|5.85
|5.85
|5.95
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|6.25
|6.25
|6.3
|सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|6.1
|6
|6
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|6.4
|5.25
|5
|इंडियन बैंक
|6.1
|6.05
|6
|केनरा बैंक
|6.25
|6.25
|6.25
|इंडियन ओवरसीज बैंक
|6.5
|6.1
|6.1
|पंजाब नेशनल बैंक
|6.25
|6.3
|6.35
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|6.2
|6.1
|6
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|6.25
|6.3
|6.05
एक्सपर्ट एफडी पर क्या कहते हैं?
बाकी निवेश के तरीकों से एफडी सुरक्षित तो हैं, लेकिन यहां ब्याज कम मिलता है। लेकिन जो लोग मार्केट रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, वो एफडी करवा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमेशा अलग-अलग बैंकों में एफडी करवाएं ताकी से अगर कभी कोई बैंक डूब जाए तो आपका सारा पैसा न डूब जाए। क्योंकि एफडी की रकम डूबने पर ₹5 लाख तक का कवर मिलता है, ऐसे में अगर आप एक बड़ी रकम एक ही बैंक में रख देंगे को क्लेम पूरा नहीं मिलेगा।
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