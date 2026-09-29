नवरात्रि पर जमकर करें ऑनलाइन शॉपिंग, ये क्रेडिट कार्ड करवाएंगे आपकी ढेर सारी बचत, एक की ज्वाइनिंग फीस तो ₹0!

फीचर्स (Features) Cashback SBI Card HDFC Millennia Credit Card Flipkart Axis Bank Credit Card

किसके लिए बेस्ट है? ऑनलाइन शॉपिंग और फ्लैट कैशबैक चुनिंदा ऑनलाइन ब्रांड्स पर शॉपिंग फ्लिपकार्ट और पार्टनर ब्रांड्स की शॉपिंग

चार्ज (Joining & Annual Fee) • जॉइनिंग फीस: ₹999



• एनुअल फीस: ₹999 • जॉइनिंग फीस: ₹1,000



• एनुअल फीस: ₹1,000 • जॉइनिंग फीस: ₹0 (Free)



• एनुअल फीस: ₹500 (1 Sep से 31 Oct 2026 तक पहले साल फ्री)

वेलकम बेनिफिट कुछ नहीं (NA) फीस भरने पर 1,000 बोनस कैश पॉइंट्स फ्लिपकार्ट और स्विगी से ₹350 का जॉइनिंग बेनिफिट

रिवॉर्ड रेट • सभी ऑनलाइन खर्चों पर 5% कैशबैक (बिना किसी ब्रांड रोक-टोक के, महीने में अधिकतम ₹2,000)



• ऑफलाइन खर्चों पर 1% कैशबैक



• स्टेटमेंट में सीधे ऑटो-क्रेडिट • Flipkart, Swiggy, Amazon, Zomato आदि पर 5% कैशबैक (महीने में max 1,000 पॉइंट्स)



• बाकी खर्चों पर 1% • Myntra पर 7.5%



• Flipkart और Cleartrip पर 5%



• Swiggy, Uber आदि पर 4%



• बाकी खर्चों पर 1%

लाउंज एक्सेस (Lounge Access) उपलब्ध नहीं (NA) साल में 4 बार घरेलू एयरपोर्ट लाउंज (शर्त: हर तिमाही ₹1 लाख खर्च) साल में 4 बार फ्री घरेलू लाउंज विजिट

फायदे (Pros) • बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के 5% कैशबैक



• पॉइंट झंझट के बिना सीधे खाते में कैशबैक



• फीस माफ कराना आसान • लाइफस्टाइल ब्रांड्स पर 5% कैशबैक



• जॉइनिंग फीस के बराबर बोनस पॉइंट्स



• 1:1 की शानदार रिडेम्पशन वैल्यू • फ्लिपकार्ट यूजर्स के लिए बंपर 5% कैशबैक



• मिंत्रा पर 7.5% तक कैशबैक



• पार्टनर मर्चेंट्स पर अनलिमिटेड कैशबैक

नुकसान (Cons) • कैशबैक पर मंथली कैपिंग



• लाउंज या वेलकम बेनिफिट नहीं • नॉन-एक्सीलेरेटेड कैटेगरी पर कम कैशबैक



• यूटिलिटी और रेंट जैसे खर्च शामिल नहीं • नॉन-एक्सीलेरेटेड खर्चों पर कम कैशबैक



• रिवॉर्ड्स की लंबी एक्सक्लूजन लिस्ट