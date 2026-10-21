Bank Holiday Tomorrow: 22 अक्टूबर को इस जगह बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले चेक कर लें सारी डिटेल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर कल यानी कि 22 अक्टूबर, गुरुवार को आपको बैंक से जुड़ा कोई काम करना है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आरबीआई के कैलेंडर के हिसाब से कल देश के एक खास शहर में बैंक बंद रहेगा (Bank Holiday Today), जिससे लोग बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं निपटा पाएंगे। आइए जानते हैं कि कल बैंक कहां बंद है और महीने के बचे हुए दिनों में कितने दिन छुट्टी रहने वाली है।

किस शहर में बंद है बैंक? कल 22 अक्टूबर 2026 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में दुर्गा पूजा (दसैं - Dasain) का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इस क्षेत्रीय और सांस्कृतिक उत्सव के मौके पर RBI ने सिक्किम में बैंकों की छुट्टी घोषित की है। मालूम हो कि दसैं सिक्किम के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। स्थानीय मान्यताओं और सरकारी कैलेंडर के हिसाब से गंगटोक सर्कल के सभी सरकारी, प्राइवेट और ग्रामीण बैंक कल पूरी तरह बंद रहेंगे।

दिल्ली और बाकी राज्यों का क्या हाल है? अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ या देश के किसी अन्य शहर में रहते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल दिल्ली समेत देश के बाकी सभी राज्यों और शहरों में बैंक पूरी तरह खुले रहेंगे। चेक क्लीयरेंस, पैसे जमा करना-निकालना और बाकी सभी बैंकिंग सेवाएं हमेशा की तरह नॉर्मल चलती रहेंगी।