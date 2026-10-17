पैसे बचाने की नई ट्रिक! रोजाना बचाएं सिर्फ ₹50 और ऐसे बनाएं ₹25 लाख का फंड, ये रहा पूरा कैलकुलेशन 

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप छोटी सी बचत करके अपने लिए लाखों रुपए का फंड तैयार करना चाहते हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। महीनेभर में एक बड़ी रकम (small investment tips) बचाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ ₹50 रुपए अपनी जेब से बचाएं तो आप जरूर ₹25 लाख का फंड (Investment tips) जमा कर सकते हैं। आप भी चौंक गए ना? चलिए बताते हैं कि कैसे इतनी सी रकम से 25 लाख बनेंगे।

₹50 से कैसे बनेंगे ₹25 लाख? ₹25 लाख बनाने के लिए आपको लाखों की जरूरत नहीं है। हर दिन बस ₹50 बचाने से भी आपका काम हो सकता है। इसके लिए बस आपको कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना है और उसमें SIP शुरू करनी है।

कैलकुलेशन से समझें: हर दिन की बचत: ₹50 (यानी हर महीने के ₹1500)

निवेश के साल: 25 years

एवरेज रिटर्न: 12%

25 सालों में कुल निवेश: ₹4,50,000

25 साल में तैयार फंड: ₹25,53,310 कैलकुलेशन में साफ है कि अगर आप हर दिन ₹50 जोड़ें, तो महज ₹4.5 लाख के निवेश से आपके पास ₹25 लाख से ज्यादा का फंड बन सकता है। यहां जितनी लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।

रोजाना SIP या मंथली SIP अगर आपकी सैलरी टाइम पर आती है और आप उससे एक बड़ी रकम निकाल सकते हैं, तो मंथली एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन सैलरी समय पर नहीं आती है तो रोजाना छोटी बचत करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।