आधार से हट गया गार्जियन का नाम! जानें UIDAI के नए नियम और HoF अपडेट करने का सही तरीका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप आने वाले दिनों में आधार पर एड्रेस करवाने वाले हैं? अगर हां, तो आपके लिए जरूरी खबर है। आधार कार्ड में पिछले दिनों एक और अपडेट हुआ, जहां अब एड्रेस वाली जगह पर पिता, पति या फिर किसी रिश्तेदार का नाम नहीं होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नए नियमों के तहत अब आधार कार्ड के एड्रेस (Update Address on Aadhaar Card) सेक्शन में 'Care of' (C/O) का ऑप्शन हटा दिया गया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब आधार पर गार्जियन का नाम नहीं होगा? आइए इस सवाल के बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है UIDAI का नया नियम? UIDAI के इस नए नियम के हिसाब से अब एड्रेस सेक्शन में केयर ऑफ का ऑप्शन हटा दिया गया है। जिसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आधार पर गार्जियन का नाम नहीं जुड़वा पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता, पति, माता या फिर किसी और अभिभावक का नाम जुड़वाना चाहता है, तो इसके लिए एड्रेस से पहले ही अपने अभिभावक का नाम जुड़वा सकता है। इसके लिए 'Family Member/HoF-based Address Update' (परिवार के मुखिया पर आधारित पता अपडेट) फीचर का इस्तेमाल करना होगा।

कौन होगा Head of Family? घर में मौजूद हर सदस्य घर का मुखिया नहीं हो सकता है। इसमें माता-पिता, पति-पत्नी और कोई और रिश्तेदार भी शामिल है। ध्यान रहे कि आप यहां पर अपने भाई या बहन का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नहीं चुन सकते हैं।