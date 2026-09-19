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      8th Pay Commission का चंडीगढ़ दौरा खत्म, 3.25 के फिटमेंट फैक्टर पर छिड़ी बहस; अब बेंगलुरु में होगी सीधी बात

      By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Sat, 19 Sep 2026 02:30 PM (IST)

      8th Pay Commission: चंडीगढ़ में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का दौरा समाप्त हो गया, जहां विभिन्न संगठनों ने 3.25 फिटमेंट ...और पढ़ें

      8वें वेतन आयोग का चंडीगढ़ दौरा 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर समाप्त।

      8वें वेतन आयोग का चंडीगढ़ दौरा 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर समाप्त।

      HighLights

      1. 8वें वेतन आयोग का चंडीगढ़ दौरा 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर समाप्त।

      2. नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने 7वें वेतन आयोग से अधिक फिटमेंट फैक्टर मांगा।

      3. आयोग की अगली महत्वपूर्ण बैठक 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु में आयोजित होगी।

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का चंडीगढ़ दौरा खत्म हो चुका है। आयोग के समक्ष अलग-अलग संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगे रखी। इन मांगों में सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर रही। इस मीटिंग 3.25 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा हुई। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद बाद अब 8वें वेतन आयोग का अगला जमावड़ा बेंगलुरु में लगेगा। यहीं पर सैलरी से लेकर पेंशन और अन्य मुद्दों पर सीधी बात होगी। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) की स्टेकहोल्डर के साथ बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग 7 और 8 अक्टूबर को होगी।

      चंडीगढ़ में 8वें CPC के साथ हुई बैठक के बाद, नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन (NWA) और पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने कहा कि वे अपनी मांगों के नतीजों को लेकर उम्मीद बनाए हुए हैं।

      3.25 का फिटमेंट फैक्टर की मांग

      PGIMR नर्सों की मुख्य मांगों में से एक 3.25 का फिटमेंट फैक्टर है, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फैक्टर लागू किया गया था। एसोसिएशन का तर्क है कि रहने-सहने, घर, हेल्थकेयर और शिक्षा के बढ़ते खर्चों के साथ-साथ चौबीसों घंटे नर्सिंग ड्यूटी की मुश्किल प्रकृति को देखते हुए, ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की जरूरत है।

      3.25 फिटमेंट फैक्टर हुई तो कितनी बढ़ेगी सैलरी

      NWA ने कहा, "आज नर्स वेलफेयर एसोसिएशन (NWA) के प्रतिनिधियों और 8वें वेतन आयोग के बीच एक अहम और बहुत फायदेमंद बैठक हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि जब 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जारी होगी, तो नतीजे हमारे पक्ष में होंगे।"

      लेवल वर्तमान बेसिक पे (₹) फिटमेंट फैक्टर = 3.25 कितनी बढ़ेगी सैलरी (₹)
      लेवल 1 18,000 58,500 40,500
      लेवल 2 19,900 64,675 44,775
      लेवल 3 21,700 70,525 48,825
      लेवल 4 25,500 82,875 57,375
      लेवल 5 29,200 94,900 65,700
      लेवल 6 35,400 115,050 79,650
      लेवल 7 44,900 145,925 101,025
      लेवल 8 47,600 154,700 107,100
      लेवल 9 53,100 172,575 119,475
      लेवल 10 56,100 182,325 126,225
      लेवल 11 67,700 220,025 152,325
      लेवल 12 78,800 256,100 177,300
      लेवल 13 118,500 385,125 266,625
      लेवल 13 131,100 426,075 294,975
      लेवल 14 144,200 468,650 324,450
      लेवल 15 182,200 592,150 409,950
      लेवल 16 205,400 667,550 462,150
      लेवल 17 225,000 731,250 506,250
      लेवल 18 250,000 812,500 562,500

      NWA ने नर्सिंग अधिकारियों के लिए लेवल 10 एंट्री-लेवल पे की मांग की है और कहा कि योग्यता के मानदंडों में GNM से BSc नर्सिंग तक किए गए अपग्रेड के अनुरूप है। साथ ही, यह मांग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उन सिफारिशों का भी पालन करती है, जिनका मकसद नर्सिंग अधिकारियों को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बराबर लाना है।

      8वें वेतन आयोग के गठन को 10 महीने से ज्यादा

      आज तक, 8वें वेतन आयोग के पैनल ने अपने तय समय का 10 महीने से ज्यादा समय पूरा कर लिया है। इस दौरान, आयोग ने देश भर की अहम जगहों पर कई बैठकें की हैं, जिनमें दिल्ली, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आयोग आज चंडीगढ़ में अपनी 3 दिन की यात्रा पूरी करेगा और फिर 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु जाएगा।

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