8th Pay Commission: कब से बढ़कर आएगी सैलरी, रिपोर्ट में देरी हुई तो किसे मिलेगा ₹18 लाख का एरियर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग को गठित हुए 10 महीने पूरे हो चुके हैं। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 8 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें सिर्फ सैलरी (8th Pay Commission salary hike) पर ही नहीं, बल्कि देरी के साथ मिलने वाले एरियर पर भी टिकी हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने में 20 से 24 महीने की देरी होती है, तो लेवल 6 से लेवल 8 तक के कर्मचारियों को लाखों रुपए का एरियर (8th Pay Commission arrears) मिल सकता है।

अगर लेवल 8 के कर्मचारियों की बात करें तो उनका अनुमानित एरियर 24 महीने की देरी और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से करीब ₹17.94 लाख तक पहुंच (8th Pay Commission calculator) सकता है। हालांकि, यह केवल अनुमान है। असली रकम फिटमेंट फैक्टर और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

कब तक आ सकती है आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट? आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस नवंबर 2025 में अधिसूचित किए गए थे। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा मई 2027 तक बनती है। हालांकि, आयोग जरूरत पड़ने पर समयसीमा बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन ले सकता है। पिछले वेतन आयोगों में भी ऐसा हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने में 3 से 6 महीने तक का अतिरिक्त समय लग सकता है।

7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु में मीटिंग करेगा आयोग फिलहाल आयोग अलग-अलग हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है। सितंबर में जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में चर्चा हुई है। अगली बैठकें 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में प्रस्तावित हैं। इसके बाद रिपोर्ट को लेकर तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक, रिपोर्ट मार्च से अगस्त 2027 के बीच आ सकती है।

देरी हुई तो किस चीज का एरियर मिलेगा? यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आठवें वेतन आयोग में देरी का मतलब हर भत्ते का एरियर मिलना नहीं है। उपलब्ध गणना के मुताबिक मुख्य तौर पर बेसिक पे में हुए अंतर के आधार पर एरियर की गणना होगी। HRA बेसिक पे से जुड़ा है। इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने पर HRA भी बढ़ सकता है। सातवें वेतन आयोग में जनवरी 2024 में DA के 50% तक पहुंचने के बाद HRA में बदलाव हुआ था। वहीं DA (डियरनेस अलाउंस) साल में दो बार संशोधित होता है, इसलिए इसके लिए इसी तरह का पूरा पिछला एरियर नहीं जोड़ा जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TPTA भी DA से जुड़ा है और इसमें भी नियमित बदलाव होते हैं।

लेवल 6 के कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? उदाहरण के तौर पर 2.15, 2.28 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर लिया जाए और 20 या 24 महीने की देरी मानी जाए, तो लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए अनुमानित आंकड़ा इस तरह बनता है-