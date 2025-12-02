Top Mutual fund December 2025: इस महीने कौन-से फंड दे सकते हैं सबसे ज्यादा रिटर्न, एक्सपर्ट ने क्या बताया?
म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न को देखते हुए हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिलता है। हालांक ...और पढ़ें
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज हर कोई बढ़-चढ़कर निवेश कर रहा है। वैसे तो न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। हालांकि ये रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड में हर कोई निवेश करना चाहता है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि कौन-से फंड (Top Mutual Fund For December 2025) में निवेश किया जाए?
हमने इसे लेकर आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने हमें कुछ ऐसे फंड के बारे में बताया जो इस महीने निवेश के लिए बेस्ट रहेंगे। आइए इन फंड्स की लिस्ट देख लेते हैं।
कौन-से फंड है बेस्ट?
- ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड
- HDFC मिडकैप अपॉर्चुनिटी
- टाटा स्मॉल कैप (केवल एसआईपी करें)कोटक लो ड्यूरेशन फंड
- HDFC आर्बिट्रेज फंड
किसकी कितनी होल्डिंग?
- ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड
|कंपनी
|कितना निवेश?
|HDFC बैंक
|9.84%
|ICICI बैंक
|8.13%
|रिलायंस इंडस्ट्री
|6.79%
|लार्सन एंड टुब्रो
|6.75%
|भारती एयरटेल
|4.59%
- टाटा स्मॉल कैप (केवल एसआईपी करें)
|कंपनी
|कितना निवेश?
|सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|4.57%
|उषा मार्टिन लिमिटेड
|4.32%
|IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड
|4.14%
|गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|3.22%
- कोटक लो ड्यूरेशन फंड
|कंपनी
|कितना निवेश?
|7.57% नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
|4.75%
|7,44% स्मॉल इंडस्ट्री डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
|4.73%
|IDFC फस्ट बैंक लिमिटेड
|3.37%
- HDFC आर्बिट्रेज फंड
|कंपनी
|कितना निवेश?
|HDFC बैंक
|5.58%
|ICICI बैंक
|5.36%
|रिलायंस इंडस्ट्री
|4.55%
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|3.07%
|एक्सिस बैंक
|3.06%
इनके अलावा भी ये फंड कई और कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से ये फायदा होता है कि इसमें आप एक फंड के जरिए कई शेयर्स में निवेश कर पाते हैं। हालांकि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार सलाह लें।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
