SIP Vs RD: ₹5000 मासिक जमा करने पर कौन पहले बनाएगा करोड़पति? समझ लें पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप भी रिटायरमेंट के लिए मोटा फंड बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। इन विकल्पों में पहला ऑप्शन है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट। दोनों में ही आप हर महीने छोटी-छोटी रकम निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक फर्क यह है कि RD बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड ब्याज पर सुरक्षित रिटर्न देता है। जबकि SIP म्यूचुअल फंड्स से जुड़ा होता है और इसमें मार्केट के हिसाब से ज्यादा मुनाफा भी मिल सकता है।



लेकिन ऐसे में अब सवाल यह आता है कि अगर आप हर महीने में ₹5000 जमा करते हैं तो आपको पहले करोड़पति (SIP Vs RD) कौन बनाएगा? तो आइए समझते हैं पूरा कैलकुलेशन। SIP और RD में क्या है बेहतर? SIP: यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। एसआईपी शेयर बाजार से जुड़ा होता है और इसमें उतार-चढ़ाव रहता है। लंबे समय में औसतन 12% से 15% तक रिटर्न मिल सकता है।

RD : आरडी का खाता आप बैंक या पोस्ट ऑफिस (post office) में खुलवा सकते है। इसमें ब्याज दर फिक्स होती है। आमतौर पर इसमें 6-7% तक का ब्याज मिलता है। इस स्कीम में सबसे खास बात है कि यह सुरक्षित होती है।

SIP कैलकुलेशन: अगर आप हर महीने ₹5000 जमा करते हैं, जिसमें आपको सालाना औसत 15% रिटर्न मिलता है तो: मासिक निवेश: ₹5000

निवेश अवधि: 10 साल

10 साल में जमा- 6,00,000 रुपए

15% रिटर्न के साथ कुल अमाउंट- 14,06,298 रुपए

कितना फायदा- 8,06,298 रुपए

मासिक निवेश: ₹5000

निवेश अवधि: 15 साल

15 साल में जमा- 9,00,000 रुपए

15% रिटर्न के साथ कुल अमाउंट- 35,83,724 रुपए

कितना फायदा- 26,83,724 रुपए

मासिक निवेश: ₹5000

निवेश अवधि: 20 साल

20 साल में जमा- 12,00,000 रुपए

15% रिटर्न के साथ कुल अमाउंट- 83,99,112 रुपए

कितना फायदा- 71,99,112 रुपए RD का कैलकुलेशन अगर आप हर महीने ₹5000 जमा करते हैं, जिसमें आपको सालाना औसत 7% रिटर्न मिलता है तो: