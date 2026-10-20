SIP Calculation: हर महीने 9999 रुपये की एसआईपी से कब तैयार होगा 1 करोड़ का फंड, यहां पढ़ें पूरी कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। SIP Calculation: इस समय भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में बहुत से नए निवेशक जो शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं, वो घबरा गए हैं।

अगर आप भी एक नए निवेशक हैं और शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको शेयर बाजार में सीधे निवेश करने की बजाए म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करना चाहिए। क्योंकि सीधे शेयर बाजार में एक साथ पैसा लगा देने से उसके डूबने का खतरा ज्यादा रहेगा। वहीं, अगर आप हर महीने थोड़ी -थोड़ी रकम किसी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए लगाते हैं तो आपको फायदा भी हो सकता है।

हालांकि, म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने से पहले आपको अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए और फंड का चुनाव मजबूत रिसर्च के बाद ही करें। मान लीजिए आपने कोई भी फंड भी चुन लिया और उस फंड में हर महीने 9999 रुपये का निवेश इसी दीपावली से शुरू करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका निवेश कितने साल में 1 करोड़ रुपये हो सकता है? तो हम कैलकुलेशन के जरिए समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने साल में 9999 रुपये प्रति माह निवेश करके करोड़ पति बन सकते हैं।

हर महीने 9999 का निवेश करने पर कितने साल में बनेंगे करोड़पति इस दीपावली अगर 9999 रुपये प्रति माह की SIP शुरू की जाए तो कितने साल में करोड़पति बना जा सकता है। इसका कैलकुलेशन जानने के लिए हमने म्यूचुअल फंड सही डॉट कॉम की वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर का सहारा लिया।

SIP पर आमतौर पर 12 फीसदी का रिटर्न मिलता है। इसके अनुसार अगर कोई महीने में 9999 रुपये का निवेश करता हो तो एक करोड़ रुपये का फंड तैयार होने में लगभग 20 साल का समय लग जाएगा। 20 साल में कुल 99.90 लाख रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। वहीं, 21 साल में यह 1 करोड़ 14 लाख रुपये हो जाएगा।