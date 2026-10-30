SEBI ने उठाया बड़ा कदम! म्यूचुअल फंड में 'डायरेक्ट प्लान' को बनाया गया डिफॉल्ट, निवेशकों को होगा फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी म्यूचुअल फंड (Investment in Mutual Fund) में पैसे लगाते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है। 1 नवंबर 2026 से म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने एक कार्यक्रम में साफ किया है कि अब म्यूचुअल फंड कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'डायरेक्ट प्लान' (Direct Plan) को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाया जाएगा।



इसका सीधा मतलब ये है कि अब जब भी आप एप या वेबसाइट पर निवेश करने जाएंगे, तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट प्लान ही दिखाई देगा। वहीं, अगर आप रेगुलर प्लान चुनेंगे, तो आपको ये भी बताएगा जाएगा कि इसमें डायरेक्ट प्लान के मुकाबले खर्च ज्यादा लग रहा है।

डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या फर्क है? जब भी आप म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट करते हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट और रेगुलर प्लान चुन सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाकर निवेश करते हैं। बीच में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, इसलिए किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता। रेगुलर प्लान में आप किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश करते हैं। एजेंट का कमीशन जुड़ने की वजह से इसका 'एक्सपेंस रेशियो' (खर्च) थोड़ा ज्यादा होता है।