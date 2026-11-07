म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल 2027 से बदल जाएगा पेमेंट का तरीका; जानिए क्या होगा असर

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक संशोधित निपटान ढांचा पेश किया है जो म्यूचुअल फंड को इक्विटी कैश मार्केट में पात्र खरीद और बिक्री लेनदेन को नेट फंड्स आधार पर निपटाने की अनुमति देता है। 5 नवंबर, 2026 को घोषित इस ढांचे को 1 अप्रैल, 2027 से लागू किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अस्थायी वित्तीय आवश्यकताओं को कम करना और म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए निपटान दक्षता में सुधार करना है।

मौजूदा निपटान ढांचे के तहत, म्यूचुअल फंड योजनाओं की खरीद दायित्व आमतौर पर बेचने वाली प्रतिभूतियों से प्राप्त आय से स्वतंत्र रूप से पूरी की जाती हैं। परिणामस्वरूप, योजनाओं को अस्थायी वित्तीय आवश्यकताओं का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वे उसी निपटान चक्र में प्रतिभूतियों को खरीद और बेच रही हों।

संशोधित ढांचे के तहत, SEBI ने स्पष्ट खरीद और स्पष्ट बिक्री से उत्पन्न होने वाले पात्र नकद दायित्वों के समायोजन की अनुमति दी है। नेटिंग को व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड योजना स्तर पर, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह सुविधा केवल फंड्स निपटान पर लागू होगी, जबकि प्रतिभूतियों की वास्तविक डिलीवरी और प्राप्ति एक सकल आधार पर जारी रहेगी।

उदाहरण के लिए, एक म्यूचुअल फंड योजना जो पात्र प्रतिभूतियों को 100 करोड़ रुपये में खरीदती है और उसी निपटान चक्र में 80 करोड़ रुपये की पात्र प्रतिभूतियों को बेचती है। संशोधित ढांचे के तहत, योजना को 100 करोड़ रुपये की पूरी खरीद दायित्व के लिए अलग से फंड की व्यवस्था करने के बजाय 20 करोड़ रुपये की नेट नकद दायित्व को पूरा करना होगा। इससे निपटान के लिए अस्थायी रूप से आवश्यक धनराशि की मात्रा कम हो जाएगी।

हालांकि, SEBI ने नेटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रतिबंध निर्धारित किए हैं। लेन-देन केवल उसी म्यूचुअल फंड योजना के भीतर समायोजित किए जा सकते हैं, और खरीद और बिक्री उसी निपटान चक्र के भीतर होनी चाहिए। दोनों लेन-देन को नियामक की स्पष्ट लेन-देन की परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। नकद दायित्वों को विभिन्न योजनाओं के बीच नेट नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रतिभूतियों की डिलीवरी और प्राप्ति अलग-अलग सकल आधार पर जारी रहेगी।

महत्वपूर्ण रूप से, यदि कोई म्यूचुअल फंड योजना एक ही निपटान चक्र के भीतर एक ही सुरक्षा को खरीदती और बेचती है, तो वे लेन-देन स्पष्ट लेन-देन के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे और इसलिए नेटिंग सुविधा से बाहर रखे जाएंगे। इसी तरह, पात्र स्पष्ट बिक्री से अतिरिक्त आय का उपयोग गैर-स्पष्ट लेन-देन से उत्पन्न खरीद दायित्वों को ऑफसेट करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

संशोधित ढांचा म्यूचुअल फंड द्वारा सामना की जाने वाली एक परिचालन चुनौती को संबोधित करता है, विशेष रूप से इक्विटी योजनाएं जो नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करती हैं, प्रतिभूतियों को खरीद और बेचकर। पहले की व्यवस्था के तहत, इन गतिविधियों के लिए अलग-अलग वित्तीय व्यवस्थाएं आवश्यक हो सकती थीं, भले ही उसी निपटान चक्र में बिक्री से पर्याप्त नकद की उम्मीद की जा रही हो।

योग्य लेन-देन के नेट सेटलमेंट की अनुमति देकर, सेबी का उद्देश्य अस्थायी नकदी आवश्यकताओं को कम करना और तरलता प्रबंधन में सुधार करना है। यह बदलाव एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) और कस्टोडियनों पर परिचालन दबाव को भी कम कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो बड़े दैनिक लेन-देन की मात्रा को संभालते हैं। हालांकि, लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्तिगत योजनाओं द्वारा किए गए योग्य खरीद और बिक्री लेन-देन की आवृत्ति और मात्रा क्या है।

यह बदलाव मुख्य रूप से परिचालनात्मक है और सीधे किसी योजना के निवेश रिटर्न या पोर्टफोलियो प्रदर्शन को नहीं सुधारता है। सेबी ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) और स्टाम्प ड्यूटी के मौजूदा उपचार को भी बरकरार रखा है, जो डिलीवरी के आधार पर लागू होते रहेंगे।

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, संशोधित ढांचा संभवतः म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद या रिडेम्पशन के तरीके में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं लाएगा। यह सर्कुलर सीधे नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) की गणना, निवेश उद्देश्यों, रिडेम्पशन व्यवस्थाओं या योजनाओं के बाजार जोखिम एक्सपोजर को नहीं बदलता है। इसके बजाय, लाभ एएमसी और कस्टोडियनों के आंतरिक सेटलमेंट ऑपरेशंस में परिलक्षित होंगे।

1 अप्रैल, 2027 की कार्यान्वयन तिथि बाजार के प्रतिभागियों को आवश्यक परिचालन और तकनीकी समायोजन करने के लिए समय प्रदान करेगी। कुल मिलाकर, संशोधित ढांचा म्यूचुअल फंड नकद सेटलमेंट्स में अधिक लचीलापन प्रदान करता है जबकि योजना-स्तरीय दायित्वों और सुरक्षा डिलीवरी के मौजूदा सुरक्षा उपायों को बनाए रखता है।