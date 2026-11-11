Mutual Funds का जलवा बरकरार! अक्टूबर में निवेशकों ने खोला खजाना, 1.74 लाख करोड़ रुपये का रहा इनफ्लो

आईएएनएस, मुंबई। भारतीय म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री ने अक्टूबर में दमदार वापसी की है और इस दौरान शुद्ध इनफ्लो 1,73,839.91 करोड़ रुपये रहा है।

इससे पहले सितंबर में यह -1,33,375.57 करोड़ रुपये था। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों में दी गई।

इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितना रह इनफ्लो?

एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो 32,993.64 करोड़ रुपये रहा है। इसमें लार्ज एंड मिडकैप फंड्स 8,484.23 करोड़ रुपये के शुद्ध इनफ्लो के साथ पहले स्थान पर रहे।

इसके बाद स्मॉलकैप फंड्स 6,407.50 करोड़ रुपये और फ्लेक्सीकैप फंड्स 4,979.95 करोड़ रुपये के निवेश के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। मिडकैप फंड्स में 4,892.62 करोड़ रुपये का इनफ्लो इसके अलावा, अक्टूबर में मिडकैप फंड्स में 4,892.62 करोड़ रुपये, मल्टीकैप फंड्स में 2,977.86 करोड़ रुपये, कॉन्ट्रा फंड्स में 1,694.13 करोड़ रुपये और लार्जकैप फंड्स में 1,032.39 करोड़ रुपये का शुद्ध इनफ्लो दर्ज किया गया है।

अक्टूबर में इंडेक्स फंड्स में 3,090.51 करोड़ रुपये का शुद्ध इनफ्लो दर्ज किया गया है। इसमें इक्विटी फंड्स में 1,947.81 करोड़ रुपये, डेट फंड्स में 1,134.42 करोड़ रुपये और हाइब्रिड फंड्स में 8.27 करोड़ रुपये का निवेश आया है। ETF में कितना रहा इनफ्लो? वहीं, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) में अक्टूबर में शुद्ध इनफ्लो 20,303.98 करोड़ रुपये रहा है। इसमें इक्विटी ईटीएफ में 12,973.78 करोड़ रुपये, डेट ईटीएफ में 751.11 करोड़ रुपये, गोल्ड ईटीएफ में 3,474.03 करोड़ रुपये, सिल्वर ईटीएफ में 3,092.22 करोड़ रुपये और अन्य ईटीएफ में 10.92 करोड़ रुपये था।