कम कमाई वाले भी बन सकते हैं लखपति! हर दिन ₹100 की बचत से ऐसे खड़ा करें ₹15 लाख से ज्यादा का फंड

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी पैसों की कमी के कारण सेविंग्स (Saving tips) नहीं कर पाते हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है। बचत के लिए आपको लाखों का फंड नहीं, बल्कि सही शुरुआत और थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। आप रोजाना सिर्फ ₹100 बचाकर भी भविष्य के लिए बड़ा फंड खड़ा कर सकते हैं। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे काम करती है।

क्या है म्यूचुअल फंड SIP का फॉर्मूला? अगर आप रोज 100 रुपये बचाते हैं, तो महीने के हिसाब से यह रकम 3,000 रुपये बनती है। इस 3,000 रुपये को अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते हैं और इस पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो समय के साथ आपका पैसा कैसे बढ़ता है, आइए टेबल से समझें: