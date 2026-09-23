अब व्यापारी जमकर उधारी में खरीदें माल, पेमेंट करेंगे बैंक! कैसे काम करता है RBI का TReDS प्लेटफॉर्म?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पैसा फंसना यानि भुगतान में देरी। कई बार माल या सेवा की सप्लाई करने के बाद ग्राहक से भुगतान आने में 30, 60 या उससे ज्यादा दिन लग जाते हैं। ऐसे में कारोबार का पैसा फंस जाता है और रोजमर्रा के खर्च, वेतन और नई खरीदारी के लिए वर्किंग कैपिटल की कमी हो सकती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए TReDS यानी Trade Receivables Discounting System बनाया गया है।

TReDS RBI के रेगुलेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां MSME के बकाया इनवॉइस को फाइनेंस कराया जा सकता है। RBI के अनुसार इसमें MSME seller, buyer और financier तीनों पक्ष होते हैं। कैसे काम करता है TReDS? किसी MSME ने किसी बड़ी कंपनी को ₹10 लाख का सामान सप्लाई किया। कंपनी को भुगतान 60 दिन बाद करना है। MSME को अगर अभी पैसे की जरूरत है तो वह इस इनवॉइस को TReDS पर डाल सकता है। वहां बैंक या दूसरे ऑथराइज्ड financiers उस इनवॉइस को फाइनेंस करने के लिए बोली लगाते हैं। MSME चुनी गई बोली के आधार पर financier से पेमेंट पहले ले लेता है, बाद में जब इनवॉइस की भुगतान तारीख आती है, तो buyer financier को भुगतान करता है।

इस और आसानी से समझें तो अगर बायर्स के पास तत्काल भुगतान के लिए पैसा नहीं है तो वो TReDS पर अपना इनवॉइस या बिल डाल सकता है फिर वहां कोई फाइनेंसर बोली लगाकर सप्लायर्स को पैसे दे देते हैं, बाद में बायर्स के पास जब पैसे आते हैं तो वो फाइनेंसर के पैसे वापिस करता है। RBI के मुताबिक TReDS में ऐसे लेन-देन MSME के लिए "without recourse" होते हैं, यानी सामान्य TReDS transaction में buyer के default का भुगतान MSME से वापस लेने की जिम्मेदारी नहीं होती।

इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि TReDS के माध्यम से इनवॉइस का पैसा भुगतान की आखिरी तारीख तक इंतजार किए बिना प्राप्त किया जा सकता है। TReDS प्रमुख फायदे हैं बिक्री का पैसा जल्दी मिलने से कारोबार चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल बना रहता है।

SIDBI के अनुसार TReDS पर MSME को उसके invoices/bills के आधार पर बिना कोलेट्रल के वित्तीय सहायता मिल सकती है।

Delayed payment की समस्या कम होती है जिससे MSME को ग्राहक के भुगतान का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।

बैंक लोन पर निर्भरता कम होती है, कारोबार के लिए अलग से working-capital loan लेने की जरूरत कुछ मामलों में कम हो सकती है।