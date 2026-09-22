देश के 4 सबसे बड़े प्लास्टिक बाजार, किचन और बाथरूम प्रोडक्ट से लेकर प्लास्टिक फर्नीचर मिलेंगे थोक के दाम! मार्केटिंग भी समझिए

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| बिजनेस की शुरुआत करने के लिए प्लास्टिक आयटम्स की रिटेल बिक्री अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में प्लास्टिक सामान का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो देश के कुछ बड़े थोक बाजार आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इन बाजारों से बाथरूम फिटिंग, किचन आइटम, स्टोरेज बॉक्स, प्लास्टिक फर्नीचर, घरेलू उपयोग की चीजें और बच्चों के खिलौने थोक कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। बाद में इन्हें अपने शहर, कस्बे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए उन बाजारों के बारे में जान लेते हैं।

सदर बाजार, दिल्ली दिल्ली का सदर बाजार देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा यहां प्लास्टिक के घरेलू सामान, किचन प्रोडक्ट, स्टोरेज कंटेनर, बाल्टी, मग, टब, खिलौने और गिफ्ट आइटम बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहां कम मात्रा में भी खरीदारी की जा सकती है। इस बाजार में हजारों सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनसे सस्ते में माल खरीदा सकता है।

भिवंडी और दादर प्लास्टिक मार्केट, महाराष्ट्र मुंबई और भिवंडी क्षेत्र प्लास्टिक उत्पादों के बड़े केंद्र माने जाते हैं। यहां से पूरे पश्चिम भारत में माल सप्लाई होता है। यहां बाथरूम फिटिंग, प्लास्टिक फर्नीचर, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक आइटम और अन्य घरेलू उपयोग के उत्पाद थोक में मिलते हैं। यहां पहचान बनाने के बाद आप ऑर्डर करके भी अपने शहर में सामान मंगा सकते हैं।

राजकोट-अहमदाबाद प्लास्टिक क्लस्टर, गुजरात गुजरात का राजकोट और अहमदाबाद प्लास्टिक मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डेड उत्पादों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां सीधे थोक खरीदारों को माल बेचती हैं। इन बाजारों में किचनवेयर, प्लास्टिक क्रेट, स्टोरेज बॉक्स, कृषि उपयोग के प्लास्टिक उत्पाद और बड़ी मात्रा में बच्चों के खिलौने बिकते हैं।

चेन्नई प्लास्टिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर, तमिलनाडु तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अग्रणी राज्य रहा है। चेन्नई प्लास्टिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर दक्षिण भारत का यह प्रमुख प्लास्टिक निर्माण केंद्र है। यहां घरेलू उपयोग और इंडस्ट्रियल दोनों तरह के प्लास्टिक उत्पाद बनते हैं। खास उत्पादों की बात करें तो किचन कंटेनर, बाथरूम एक्सेसरीज, प्लास्टिक घरेलू सामान, पैकेजिंग उत्पाद भारी मात्रा में मिलते हैं।

कैसे शुरू करें बिजनेस? थोक में खरीदी के बाद अधिकांश लोगों के मन में सवाल आता है कि इसे कहां और कैसे बेचें? बता दें कि प्लास्टिक सामानों की मांग रोजाना बनी रहती है। अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों की पहचान करें, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बाल्टी, मग और टंकी के सामान की मांग अधिक हो सकती है, जबकि शहरों में किचन ऑर्गेनाइजर और स्टोरेज बॉक्स की।