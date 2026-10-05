सिर्फ ₹50000 में मिल जाएगी सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस, हर महीने होगी 21 हजार की कमाई! कहां से करें खरीद?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| दूध डेयरी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अच्छा कारोबार है। आप छोटे पैमाने पर इसकी शुरुआत करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसकी शर्त है उन्नत नस्ल के पशु पालना और उनकी अच्छी देखभाल करना। डेयरी फार्मिंग की शुरुआत आप छोटी सी जगह और 1-2 पशुओं से भी कर सकते हैं।

सबसे अधिक दूध देने लाली भैंस पालें डेयरी में आप अच्छी नस्ल की स्वस्थ भैंस पालें। भैंसों की चंद नस्लें हैं जिन्हें देश में सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे चर्चित और खास नस्ल है मुर्रा। इस नस्ल को देश में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस माना जाता है। इस नस्ल की भैंस दिन में 12-15 लीटर तक दूध दे सकती है। डेयरी फर्म की शुरुआत करने के लिए इसे पालना फायदेमंद हो सकता है।

कहां से कितने में करें खरीद? अपनी डेयरी में मुर्रा भैंस पालना चाहते हैं लेकिन बजट कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर ये भैंस ₹70,000 से ₹2 लाख तक में मिलती हैं, लेकिन आप 1-2 साल वाली भैंस जो अपनी गाभिन नहीं हुई हैं, उन्हें ₹50,000-₹60,000 में खरीद सकते हैं। इस नस्ल के लिए हरियाणा काफी मशहूर है। हरियाणा के हिसार, करनाल, झज्जर, भिवानी और रोहतक के स्थानीय पशु पालकों या डेयरी फार्म्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी पशु चिकित्सालय से भी मदद मांग सकते हैं।