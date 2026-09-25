Dairy और Poultry चलाने वालों के लिए भी जरूरी है GST रजिस्ट्रेशन? गाय-भैंस पालने वाले हर किसी को जानना चाहिए ये नियम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| गांवों और छोटे शहरों में डेयरी और पोल्ट्री कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग दूध बेचने, डेयरी उत्पाद बनाने, मुर्गी पालन और अंडों की बिक्री से अच्छी कमाई कर रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह के व्यापार में जरूरी नियम और रजिस्ट्रेशन होते हैं। ऐसे में कारोबार शुरू करने वाले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या डेयरी और पोल्ट्री व्यवसाय के लिए GST रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? दरअसल इस सवाल का जवाब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा उत्पाद बेच रहे हैं और आपका कारोबार किस तरह का है।

केवल दूध या अंडे बेचते हैं तो राहत GST नियमों के मुताबिक ताजा दूध, पाश्चराइज्ड मिल्क, खुले में बिकने वाला दही, छाछ और कई अन्य बुनियादी डेयरी उत्पाद GST फ्री हैं। इसी तरह ताजे अंडे और कई पोल्ट्री उत्पादों पर भी GST नहीं लगता। यदि कोई कारोबारी केवल ऐसे ही GST फ्री प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो उसे सामान्य तौर पर GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती।